Структура, связанная с ТД «Интерторг», купила землю в Красносельском районе

Фонд имущества Петербурга продал на торгах право аренды 2 га для строительства торгового комплекса на ул. Доблести (участок 12). В торгах участвовало восемь компаний, а победителем стало ООО «Звездное», следует из протокола торгов. Начальный размер годовой арендной платы вырос почти вдвое – с 43 млн до 85,6 млн руб. Срок действия всего договора – 5,5 года, таким образом, общая сумма арендной платы составит 470,8 млн руб. Участок позволяет построить гипермаркет современного формата, там может появиться торговый комплекс площадью 25 000 кв. м, сообщает пресс-служба Фонда имущества.

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