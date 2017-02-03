Место для жизни

Миллиардеры ищут «убежище от апокалипсиса» в Новой Зеландии

Опасаясь кризиса капитализма, они приобретают земли для самодостаточного проживания
Некоторые руководители хедж-фондов покупают аэродромы и фермы в таких местах, как Новая Зеландия, чтобы иметь убежище на случай мятежа, вызванного растущим неравенством
Некоторые руководители хедж-фондов покупают аэродромы и фермы в таких местах, как Новая Зеландия, чтобы иметь убежище на случай мятежа, вызванного растущим неравенством
Sotheby’s International Realty New Zealand

В Новой Зеландии выставляется на продажу все больше крупных земельных участков, пригодных для самодостаточного проживания. Обычно они имеют собственные источники воды, электроэнергии, и на них можно выращивать пищу. Часто эти земли ориентированы на иностранных покупателей, и появляются даже разговоры, что это новая мания богачей, желающих застраховать себя от краха капитализма.

«Около 40% наших клиентов – американцы. Они хотят уединения, безопасности и прекрасных сельских пейзажей», - говорит Мэтт Финнигэн из Sotheby’s International Realty New Zealand. Это агентство продает, например, ранчо Lake Hawea Station площадью 4605 га в Центральном Отаго.

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