Правительство не будет прекращать бесплатную приватизацию жилья

Правительство России решило не ограничивать сроки бесплатной приватизации жилья, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. «Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали», - сказала Тимакова (цитаты по «Интерфаксу»).

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев пообещал, что «единороссы» уже во вторник внесут поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья. «Фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства», - продтвердил Исаев.

Исаев сказал, что премьер Дмитрий Медведев поддержал поправку, а второе чтение законопроекта состоится уже 8 февраля.

Фракция «Справедливая Россия» поддержит законопроект единороссов, заявил лидер фракции Сергей Миронов. «Я пока не видел окончательный вариант поправок, но любую из этих поправок наша фракция поддержит - либо бессрочная приватизация для всех, либо продление бесплатной приватизации на два года», - сказал он.

25 лет приватизации

Бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 г., должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 г. Сроки ее окончания продлевались пять раз, в последний раз - до 1 марта 2017 г.

До решения Медваедева Госдума приняла в первом чтении поправки, согласно которым после 1 марта 2017 г. правом бесплатной приватизации смогут воспользоваться только три категории граждан: сироты, жители присоединенных в 2014 г. Крыма и Севастополя и обитатели аварийного жилья, признанного негодным для проживания до 2012 г. Им поправки дают еще три года (за сиротами, возможно, право приватизации будет закреплено бессрочно), после чего бесплатная приватизация должна завершиться.

Против бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий населения - кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей - выступал Минстрой России. По оценке министра Михаила Меня, более 70% россиян воспользовались приватизировали жилье бесплатно, причем в большинстве - в первые годы действия программы. Министр констатировал, что многие люди не хотят оформлять право собственности на квартиру, поскольку тогда им придется ее содержать. Если квартира не приватизирована, взносы за капремонт платит муниципалитет.