Крупнейшие банки в 2016 г. увеличили ипотечные портфели на 15–25%

Сбербанк в прошлом году выдал в Петербурге порядка 27 000 ипотечных кредитов на сумму 55,2 млрд руб., это на 15% по объему и на 12% по количеству больше по сравнению с 2015 г., передал через представителя заместитель директора головного отделения Сбербанка по Петербургу Анатолий Локотков. Ипотечный портфель банка по Петербургу за год вырос на 25% и на 1 января 2017 г. составил 138,3 млрд руб. «ВТБ 24» по итогам года выдал в Петербурге 12 400 ипотечных кредитов на 27,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 г., цитирует пресс-служба старшего вице-президента, управляющего филиалом «ВТБ 24» в Петербурге Михаила Иоффе. Ипотечный портфель филиала, по его словам, достиг исторического максимума 77,6 млрд руб. (рост за год – 15%).

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