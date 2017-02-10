Транспортный узел на границе Петербурга и Ленобласти оценивается в 7 млрд рублей

Строительство транспортного узла без станции метро теряет смысл
Евгений Егоров / Ведомости
В деревне Кудрово на границе Ленинградской области с Петербургом в 2021 г. планируется начать строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), в состав которого будет входить вестибюль станции метро, остановка для маршрутного транспорта, рассчитанный на 400 пассажиров автобусный вокзал с 18 перронами, перехватывающая парковка на 1000 машино-мест, открытые автостоянки, коммерческие помещения. Стоимость проекта – 7,6 млрд руб., завершить его планируется в 2025 г., сообщила представитель Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти (ДРТС). По ее словам, объект займет примерно 1,8 га на границе с Свердловским городским поселением, рядом с автодорогой М18 «Кола» и гипермаркетом «Мега-ИКЕА».