«Водоканал Санкт-Петербург» отменил конкурс стоимостью 8,8 млрд рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» отменил конкурс на реконструкцию главной водопроводной станции (ГВС) на 8,8 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Конкурс был объявлен еще в октябре 2015 г., тогда начальная стоимость контракта составляла 8,69 млрд руб. Сроки проведения конкурса переносились больше 10 раз в связи с корректировкой адресной инвестиционной программы и изменениями в документации. Согласно последним корректировкам, итоги планировалось подвести 7 марта.

По условиям, подрядчик должен до декабря 2020 г. выполнить необходимые земляные, свайные работы, установить бетонные и железобетонные конструкции, провести наружные сети водопровода и сети канализации, завершить монтажные и пусконаладочные работы. Основной лимит финансирования - 7 млрд руб. - приходился на 2018 г.

Отмена закупки связана со сменой схемы финансирования, сообщила представитель «Водоканала». По ее словам, если ранее источником являлись бюджетные инвестиции, то теперь «Водоканал» проведет реконструкцию ГВС за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Петербурга с возможностью привлечения кредитных средств. В этом случае требуется отмена закупки и проведение новой процедуры, документы по новой закупке уже готовятся, добавляет представитель «Водоканала». По ее словам, срок завершения работ по реконструкции ГВС остается прежним – 2019-2020 гг.

Работы по госконтрактам при осуществлении бюджетных инвестиций оплачиваются напрямую подрядной организации с лицевого счета комитета по энергетике и инженерному обеспечению, говорит представитель комитета. В новой схеме субсидии будут перечисляться на лицевой счет ГУП «Водоканал СПб» после предоставления оформленных документов, подтверждающих выполненные работы, продолжает он. В таком варианте оплаты, по его словам, существует возможность привлечения в проект кредитных средств. Запланированный объем субсидий на 2017 г. составляет 371,9 млн.руб., вопрос привлечения кредитных средств находится в стадии проработки, говорит собеседник «Ведомостей».

Реконструкция станции должна увеличить ее полезную производительность на 20% до 500 000 куб. м в сутки. Сейчас очистка невской воды на ГВС осуществляется по двум технологическим линиям: двухступенчатой схеме очистки, включающей отстойники и скорые фильтры (ФОС) производительностью 290 000 куб. м в сутки, или одноступенчатой схеме очистки производительностью до 405 000 куб. м в сутки. Станция введена в строй в 1932 г.

В сентябре 2014 г. комитет по госзаказу уже объявлял конкурс на строительство новых блоков строительства очистных сооружений для ГВС стоимостью 14,2 млрд руб., но через месяц его отменил. Проект, разработанный в 2007–2008 гг., был скорректирован из-за изменения нормативных требований к импортозамещению оборудования.