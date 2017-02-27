Группа «Эталон» выиграла конкурс на достройку депо «Южное»

Контракт с прежним подрядчиком расторгнут в декабре прошлого года
Евгений Егоров / Ведомости
На конкурс по завершению строительства электродепо «Южное» с максимальной ценой контракта 5,466 млрд руб. поступило три заявки. ССМО «ЛенспецСМУ» (входит в группу «Эталон») предложило выполнить работы за 5,43 млрд руб., ОАО «Метрострой» – за 5,28 млрд руб. и ООО «Ленмонтаж» – за 5,46 млрд руб., следует из протокола на сайте госзакупок. Конкурс проходил в форме запроса предложений, заказчик – Дирекция транспортного строительства.