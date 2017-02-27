Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: «Эталон» взял опытом

Группа «Эталон» выиграла конкурс на достройку депо «Южное»

«Метрострой», предложивший самую низкую цену, проиграл в опыте
Контракт с прежним подрядчиком расторгнут в декабре прошлого года
Контракт с прежним подрядчиком расторгнут в декабре прошлого года
Евгений Егоров / Ведомости

На конкурс по завершению строительства электродепо «Южное» с максимальной ценой контракта 5,466 млрд руб. поступило три заявки. ССМО «ЛенспецСМУ» (входит в группу «Эталон») предложило выполнить работы за 5,43 млрд руб., ОАО «Метрострой» – за 5,28 млрд руб. и ООО «Ленмонтаж» – за 5,46 млрд руб., следует из протокола на сайте госзакупок. Конкурс проходил в форме запроса предложений, заказчик – Дирекция транспортного строительства.

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