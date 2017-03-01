Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: ЮИТ делит землю

«ЮИТ Санкт-Петербург» продает более 20 га на севере Петербурга

Компания хочет выручить за них не менее 2,8 млрд рублей, которые направит на развитие
За восемь участков общей площадью 21 га компания хочет выручить 3,58 млрд руб. (цена отсечения на аукционе – 2,8 млрд руб.)
За восемь участков общей площадью 21 га компания хочет выручить 3,58 млрд руб. (цена отсечения на аукционе – 2,8 млрд руб.)
Е. Егоров / Ведомости

Продавать землю в Приморском районе Петербурга российское подразделение финского девелопера YIT планирует через Российский аукционный дом (РАД), торги запланированы на 25 мая. За восемь участков общей площадью 21 га компания хочет выручить 3,58 млрд руб. (цена отсечения на аукционе – 2,8 млрд руб.). Участки будут выставлены на продажу единым лотом, сумма задатка – 80 млн руб., сообщает РАД. По данным ЮИТ, на этой территории можно построить 222 000 кв. м (в том числе около 210 000 кв. м жилья). Для территории готова градостроительная документация, есть разрешения на строительство, земля обеспечена инженерной инфраструктурой, сообщает продавец.

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