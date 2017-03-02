Суд прекратил рассмотрение исков на 580 млн рублей к «Трансстрою»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 2 марта вынес решение оставить без рассмотрения два иска городского комитета по строительству к бывшему подрядчику по строительству стадиона в Петербурге ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», общая сумма исков - около 580 млн руб.

Представитель «Трансстроя» в суде заявил, что претензия комитета ответчику не была отправлена надлежащим образом. Как выяснилось, истец отправлял документы курьерской доставкой ООО «Феникс». Представители «Трансстроя» утверждают, что о претензиях узнали на предыдущем заседании суда, но найти курьерскую компанию с таким названием не смогли, так как по адресу «Феникса» оказалась обычная квартира.

«Претензия вернулась распечатанной, значит, в компании знали о ее содержании», - не соглашался в суде представитель комитета.

Администрация обжалует определение суда об оставлении исков без рассмотрения, так как в материалах дела имеются все документы, подтверждающие направление претензии , – от почтовых квитанций до протоколов нотариуса, говорит Валерий Зинченко, старший управляющий партнер Pen & Paper (представляет интересы администрации в судах с «Трансстроем»). «Трансстрой» не находится по адресу своей регистрации, а корреспонденцию, видимо, получает только тогда, когда захочет, продолжает Зинченко. В соответствии с законодательством юрлицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по его адресу, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя, добавляет юрист.

В случае нарушения претензионного порядка суды оставляют иски без рассмотрения, подтверждает старший юрист Rightmark Group Александра Петрова. Поэтому лучше отправлять претензии по почте, так легче нейтрализовать риски получения этой претензии неуполномоченным лицом, добавляет Петрова. Курьеры не всегда проверяют полномочия лица, которому передают письмо, объясняет юрист.

В июле 2016 г. комитет расторг с тремя компаниями «Трансстроя» договоры генподряда на общую сумму 24,5 млрд руб. на строительство футбольного стадиона, сославшись на низкое качество работ и отставание от графика. Новым подрядчиком стало ОАО «Метрострой».

Четыре иска к «Трансстрою» о взыскании в общей сложности 3,7 млрд руб. комитет подал в декабре 2016 г. Два иска, в рассмотрении которых суд сегодня отказал , касаются возмещения администрации 289,5 мн руб. (стоимость невозвращенного «Трансстроем» телекоммуникационного оборудования ). Иск на 291 млн руб. предполагает компенсацию расходов, которые необходимо произвести для устранения недостатков, допущенных подрядчиком при исполнении контракта. Рассмотрение дела по третьему требованию на сумму 319 млн руб. (взыскание убытков заказчика в виде разницы между ценами нового и расторгнутого контрактов) суд сегодня приостановил, следует из карточки дела. По данным картотеки суда, еще один иск на 2,8 млрд руб. (о возврате суммы непогашенного аванса) находится в стадии рассмотрения, следующее заседание назначено на 16 марта.