У FIFA больше нет проблем со стадионом «Санкт-Петербург»

«Четвертая инспекция завершилась на прошлой неделе, серьезных претензий нет: ни по темпам подготовки, ни по степени готовности стадионов и средств размещения», – сказала «Ведомостям» генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. Вибраций поля больше нет - смонтированы дополнительные фиксирующие элементы, добавила она. Матч «Зенита» против «Урала» 23 апреля станет настоящей проверкой стадиона, уточнила генсек FIFA.

Но в ближайшие полтора года (до окончания матчей чемпионата мира - 2018) поле стадиона, задуманное как выкатное, больше не покинет пределов чаши стадиона, сообщили журналистам в четверг во время празднования 100 дней до начала Кубка конфедераций - 2017. На площадке, предназначенной для хранения поля за пределами стадиона, будет построен временный пресс-центр для журналистов, освещающих матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. На время проведения концертов в 2017-2018 гг. поле стадиона будут застилать - если укрывать газон не больше чем на двое суток, травяное покрытие не должно пострадать, рассказали журналистам на экскурсии по стадиону в четверг.

Поле выполнено как выкатное, оно может двигаться, но чтобы избежать вибрации, конструкция была усилена домкратами, говорит представитель городской администрации. После игр Кубка конфедераций и чемпионата мира поле будет выкатываться, в среднем это займет от 40 минут до 1 часа, добавила она.

Первая закатка футбольного поля внутрь чаши стадиона состоялась в конце октября, этот процесс занял около семи часов. В начале ноября после инспекции комиссии FIFA выяснилось, что поле не подходит для игр из-за повышенной вибрации. В числе возможных причин представители Смольного назвали недостаточную жесткость самой конструкции.

«По всему периметру поля находится 9-миллиметровая металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации, - объяснял в феврале вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. - Мы усилили второстепенные балки, наварив дополнительно около 300 т дополнительных балок». По словам Албина, «не было стандартов вибрации ни в России, ни в Европе, поэтому пришлось брать за базу вибрацию на стадионе "Петровский" и отталкиваться от этих замеров». По словам Албина, в устранении вибрации участвовали четыре независимые группы экспертов. Изначально поле стадиона весило 6000 т, после работ по укреплению – 7400 т. По данным городской администрации, работы по устранению причины вибрации стоили 120 млн руб.

Стадион строится с 2007 г. Его вместимость – 68 500 человек (включая временные трибуны на 8500 человек). Общая стоимость – 43 млрд руб.