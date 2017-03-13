Сбербанк стал совладельцем крупного многофункционального комплекса в Воронеже

«Галерея Чижова», основанная депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, владеет одним из крупнейших в Воронеже многофункциональных комплексов
Ассоциация «Галерея Чижова»
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство о приобретении Сбербанком 75% акций «Галерея Чижова». Эта компания владеет одним из крупнейших в Воронеже многофункциональных комплексов. После введения всего проекта в эксплуатацию его общая площадь составит 270 000 кв. м, сказано на сайте компании; в финансовом отчете за 2015 г. речь идет о 250 000 кв. м. Сейчас в эксплуатацию введены торговый центр на 139 000 кв. м и офисный комплекс на 14 000 кв. м. Третья очередь проекта, которая должна быть закончена в 2017 г., включает в себя торговый центр на 60 000 кв. м и апартаменты на 53 000 кв. м.