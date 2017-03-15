Основатель «Мортона» Александр Ручьев построит вторую очередь технопарка «Физтех XXI»

Основатель «Мортона» Александр Ручьев вложит в строительство второй очереди технопарка «Физтех XXI» на Дмитровском шоссе не менее 7,8 млрд руб.

Инвестиции в 130 000 кв. м не менее 7,8 млрд рублей

Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: «Физтех» обрастает очередями

Группа компаний «Основа» намерена построить на Дмитровском шоссе вторую очередь технопарка «Физтех XXI», рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров компании Александр Ручьев на международной выставке недвижимости MIPIM-2017. Информацию о проекте подтвердили чиновник мэрии Москвы и один из партнеров «Основы». Общая площадь проекта, по словам Ручьева, составит около 130 000 кв. м, инвестиции – 7,8–9,1 млрд руб. Партнер Colliers International Станислав Бибик называет цену строительства рыночной.