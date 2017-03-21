Что показала Россия на выставке недвижимости в Каннах

Канны к нам потеплели. Это чувствуется по атмосфере общения. Интерес к России, к Москве усилился», – рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Один из показателей этого: на открытие стенда пришло руководство MIPIM, интересовалось подготовкой к чемпионату мира по футболу и впечатлилось тем, что в городе появится пять стадионов, отвечающих требованиям FIFA, сказал он.

В этом году на международную выставку недвижимости MIPIM российских участников приехало примерно на 18% больше, чем в прошлом. Самая внушительная делегация – правительства Москвы, которая привезла около десятка крупнейших инвестиционных проектов российской столицы.

После введения санкций количество российских участников на выставке резко сократилось. А регионы, традиционно выставлявшиеся в Каннах целыми павильонами, вовсе перестали приезжать (за исключением Санкт-Петербурга). Несколько лет ограниченным составом приезжали представители московского правительства (без стендов).

Несмотря на экономическую ситуацию в стране, строительная отрасль Москвы продолжает динамично развиваться, утверждает Хуснуллин: за время выставки проведен ряд встреч с крупными инвестиционными компаниями, которые проявляют большой интерес к строительству транспортно-пересадочных узлов, офисов.

Больше участников Максимальное количество российских участников посетило выставку в 2013 г. – 1620 человек. В целом количество участников выставки растет: на 13 марта было зарегистрировано 25 058 участников из 94 стран (рост на 9%). Страны – лидеры по участию: Франция (6175), Великобритания (5505), Германия (2987).

По словам Хуснуллина, на выставке серьезно представлен Лондон (по данным проведенного CBRE опроса, инвесторы считают именно Лондон наиболее привлекательным городом с точки зрения вложений в недвижимость), оживление на стендах Стамбула, Дубая, традиционно вызывает интерес Большой Париж. «На мой взгляд, главная тенденция мирового девелопмента, которую нам продемонстрировали наши зарубежные коллеги на MIPIM 2017, – это то, что они уже не рассматривают проект как нечто самостоятельное и самодостаточное», – делится впечатлениями о MIPIM 2017 Валентина Становова, гендиректор Capital Group. Это, по ее мнению, очевидно даже из организации самих стендов, где показан не только проект, но и его окружение. Второй тренд – это создание все более дружественной человеку среды: сады на крышах, общественные пространства, перетекающие в парки. «Приятно сознавать, что Россия не отстает от мира. Мы одновременно с нашими зарубежными коллегами попали в оба этих тренда, разрабатывая проект жилых небоскребов Capital Towers, который мы представили на выставке. Наблюдая за посетителями нашего стенда, мы обратили внимание, что наибольший эффект производят не сами башни, а фигурки людей на зеркале замерзшего пруда перед башней и заснеженный парк», – рассказывает Становова.

С ее оценкой соглашается Артемий Крылов, гендиректор компании ОПИН: «Международные площадки (где в том числе коллеги-застройщики общаются друг с другом) дают возможность смотреть на наши задачи в сравнении с мировым опытом, и сегодня приятно сознавать, что Москва, например, показывает высокие темпы. Во многом это результат эффективного диалога инвесторов и представителей города». По его словам, в этом году на MIPIM в дискуссиях поднимаются актуальные задачи и обозначаются приоритеты в развитии Москвы и в целом российского рынка недвижимости. «Город в последние несколько лет дает мощные ресурсы для развития строительства, – рассказывает Крылов. – И объем инвестиционного капитала в строительстве жилья только подтверждает этот потенциал. Сегодня мы можем говорить о двух основных направлениях: развитие промзон (куда в том числе входит и благоустройство набережных) – то, над чем застройщики уже работают, и программа реновации пятиэтажек. Соответственно, мы ожидаем деталей по развитию программы и принятию соответствующих законов».

«Нам интересны архитекторы и компании, специализирующиеся на создании среды – благоустройстве, малых архитектурных формах», – делится Евгения Старкова, директор по маркетингу MR Group. Компания в этом году презентовала свой первый проект ТПУ – ТПУ «Дмитровская», а также комплексные проекты mixed-use «Фили-сити» и «Селигер-сити» (реновация промышленных территорий), где основная часть – это жилье. Управляющий партнер Blackwood Мария Котова назвала MIPIM этого года «умеренно оптимистичным», отметив «однозначное усиление внутреннего PR рынка недвижимости и снижение интереса иностранных инвесторов к российскому рынку. «Однако «русские не сдаются» и продолжают презентовать новые уникальные проекты, используя именитых архитекторов и консультантов», – говорит эксперт.

«Доля иностранного капитала в объеме инвестиций в России снизилась с 15% в 2015-м до 4% в 2016 г. Причины – нехватка инвестиционного продукта и значительная, до 25–30%, разница между ценовыми ожиданиями покупателей и продавцов», – комментирует Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE, Россия. В CBRE тем не менее верят в интерес к коммерческой недвижимости со стороны иностранных игроков: «Кроме уже присутствующих западноевропейских и американских инвесторов все больше интереса приходит со стороны Ближнего Востока и Азии», – говорит Дзюба. В том числе – и к жилым проектам (со стороны, например, китайских инвесторов), которых много представлено на MIPIM. «Наши девелоперы ищут соинвесторов, чтобы не брать дорогой долг в банке», – считает Дзюба.