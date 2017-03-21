Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: «Геоизол» свернул с набережной

Конкурс на достройку развязки на Обводном канале за 1,5 млрд рублей не состоялся

Комиссия отклонила заявку «Геоизола» по формальным причинам
«Геоизол» ведет работы по соседству и надеялся на новый контракт
«Геоизол» ведет работы по соседству и надеялся на новый контракт
Евгений Егоров / Ведомости

Оба участника конкурса на достройку развязки за 1,5 млрд руб. не прошли предквалификационный отбор, следует из протокола на сайте госзакупок. ОOО «Стройкoмплектсервис» предложило за контракт 1,55 млрд руб., ООО «Геоизол» – 1,53 млрд руб. Обе заявки были отклонены. «Стройкoмплектсервис» не подтвердил опыт аналогичных работ, не представил копию свидетельства о допуске к строительству, реконструкции и капремонту и другие документы. Опыт соответствующих работ не смог подтвердить и «Геоизол» – в документах о выполнении контракта стоимостью 406 млн руб. на строительство дорог к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове Бычий нет даты, поэтому контракт не учитывается, сказано в протоколе. Тендер будет объявлен заново.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике