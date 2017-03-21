Конкурс на достройку развязки на Обводном канале за 1,5 млрд рублей не состоялся

Оба участника конкурса на достройку развязки за 1,5 млрд руб. не прошли предквалификационный отбор, следует из протокола на сайте госзакупок. ОOО «Стройкoмплектсервис» предложило за контракт 1,55 млрд руб., ООО «Геоизол» – 1,53 млрд руб. Обе заявки были отклонены. «Стройкoмплектсервис» не подтвердил опыт аналогичных работ, не представил копию свидетельства о допуске к строительству, реконструкции и капремонту и другие документы. Опыт соответствующих работ не смог подтвердить и «Геоизол» – в документах о выполнении контракта стоимостью 406 млн руб. на строительство дорог к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове Бычий нет даты, поэтому контракт не учитывается, сказано в протоколе. Тендер будет объявлен заново.

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