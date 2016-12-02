О чем не подозревают россияне, покупая недвижимость в Германии - советы адвоката

После решения Великобритании о выходе из Еврозоны, риелторы отмечают, что Германии увеличилось число инвесторов, ориентированных на вложения в европейские рынки недвижимости. Покупателей привлекают прежде всего низкие кредитные ставки, постоянно растущие цены и спрос на жилье. В итоге рынок недвижимости Германии в последние годы растет непрерывно. Если объем инвестиций в 2010 г. составлял 19,4 млрд. евро, то в 2015 г. он превысил 55 млрд. Согласно данным аналитической компании Real Capital Analytics, в III квартале 2016 г. впервые за четыре года Германия опередила Великобританию по объему инвестиций. Если в немецкую недвижимость было вложено 13,6 млрд евро, то английская недвижимость получила только 10 млрд евро инвестиционных средств. При этом около половины из инвестиций - иностранные. Число россиян, желающих вложиться в немецкую недвижимость, также растет. Об этом можно судить по увеличивающимся в последнее время обращений к нам от российских клиентов.

К сожалению, часто некоторые из клиентов недооценивают особенности немецкого законодательства и попадают в сложные ситуации, а иногда просто не могут извлечь правильно выгоду из особенностей нашего закона.

Купить и не потерять отель

Не так давно к нам обратился бизнесмен, владеющий в России успешной торговой сетью. Он хотел купить в Германии отель и просил подготовить сделку. При этом он не хотел, чтобы его имя значилось в регистрационных документах, а просил зарегистрировать собственником отеля холдинг, на который были заведены его другие активы, и которая находилась в доверительном управлении. В конце управленческой цепочки этого холдинга в качестве генерального директора значился гражданин третьего государства. Этот иностранный гендиректор был в доверительных договорных отношениях с нашим российским клиентом-инвестором. А согласно немецкому законодательству гендиректор является собственником недвижимости, зарегистрированным в реестре и может распоряжаться имуществом компании, в том числе и продать недвижимость третьему лицу, которое может и не знать о существовании российского доверителя. То есть по сути в такой схеме есть риски мошенничества, поскольку предотвратить сделку, совершаемую наперекор своим интересам, инвестор-доверитель уже не сможет. В итоге российский инвестор все же купил отель, который хотел, но на это пришлось потратить много времени, за которое в иных условиях объект мог быть продан другому покупателю.

Жилье растет в цене В крупных городах Германии продолжается рост цен на жилую недвижимость, начавшийся в 2010 году, свидетельствуют результаты исследования отраслевого объединения Immobilienverband Deutschland (IVD), переадет «Интерфакс». Среди основных причин повышения стоимости домов и квартир - низкие ставки ипотечных кредитов, нехватка жилья в крупных городах и приток беженцев. В среднем по стране квартиры подорожали на 6% за 12 месяцев, завершившихся в августе 2016 г. Средняя стоимость дома на одну семью выросла на 4,2%. В городах с населением более полумиллиона человек рост цен на квартиры составил 9,4%, сообщается в отчете IVD. Самые высокие темпы роста отмечены во Франкфурте-на-Майне (на 18,9%, до 2 200 евро за кв.м), Кельне (на 15%, до 2 300 евро за кв.м) и Штутгарте (на 11,3%, до 2 950 евро за кв.м). При этом самое дорогое жилье в стране — в Мюнхене, где один кв.м стоит в среднем 4 200 евро (повышение на 7,7%), а в новом здании — 5 900 евро. В настоящее время в Германии спрос на жилье значительно превышает предложение ежегодно примерно на 350 000 - 400 000 квартир, полагает эксперт земельного банка Helaba Штефан Митропулос (Stefan Mitropoulos). Ожидается, что к концу 2017 г. будет сдано всего около 300 000 новых квартир, поэтому недостаток жилья сохранится, сообщает Deutsche Welle. Дополнительную нагрузку на рынок жилья оказал резкий приток беженцев в Германию, большая часть которых пытается осесть в крупных городах. Только за прошлый год число жителей Берлина выросло на 50 000 человек, Гамбурга — на 25 000 человек, Франкфурта-на-Майне — на 15 000 человек. Свернуть Прочитать полный текст

Рост цен ограничивает государство

Много подводных камней существуют и при покупке жилой недвижимости с целью сдачи в наем. Тут, например, необходимо осведомиться, находится ли желаемый объект в зоне, в которой действует закон об ограничении роста платы за наем. Немецкий рынок в этом плане отличается от многих других европейских стран, так как у нас процент собственников жилья намного ниже, чем, например, в Италии, Франции, Испании или Греции. Но при этом очень высок спрос на жилье в университетских городах и мегаполисах. Про эти особенности, очевидно, не рассказал другой нашей клиентке - российской предпринимательнице из Поволжского региона - ее посредник. Клиентка купила три квартиры в Берлине. А между тем в Берлине с прошлого года действуют ограничения на повышение цен на сдачу жилья. Согласно этим нормам,цену можно поднять максимум на 10% от среднего размера квартплаты. Клиентка планировала сдачу квартир в наем, пока жилье не понадобится ее еще пока несовершеннолетним детям. Так договорная стоимость квартплаты за «квадрат» одного из ее объектов составляла 7,50 евро, а средняя квартплата около 8,00 евро. Таким образом, клиентка могла повысить плату за наем только до 8,80 евро, что не было учтено при составлении бизнес-плана и планировании инвестиций. В то же время в других городах она могла бы повышать тарифы без ограничений в связи с огромным спросом на рынке. Эти ограничения касаются, однако, только вторичного жилья, новостройки исключены из запрета.

Много налоговых льгот

Также при сдаче объектов недвижимости в аренду стоит изучить все льготы, которые предоставляет собственникам налоговое законодательство Германии. Здесь также таится много сюрпризов. Весьма приятно были удивлены некоторые наши клиенты, узнав о широкой трактовке понятия «расходы», их списании и уменьшении налогооблагаемой базы. Коротко перечислю расходы, которые могут быть списаны при начислении налога:

- расходы на приобретение жилого здания могут быть списаны по амортизации по ставке 2-2,5% в год;

- расходы за некоторые ремонтные работы, затраты на приобретение техники или мебели для сданной в аренду квартиры и даже затраты на поездку и деловой ужин в целях встречи с арендатором;

- расходы по содержанию объекта, вознаграждение управляющей компании, модернизация системы отопления, электрооборудования, окон и др., оплата услуг налоговых консультантов при оформлении декларации, вознаграждение адвоката при оказании юридической помощи в связи со сданным в аренду объектом;

- побочные расходы при приобретении объекта, например, расходы на регистрацию в госреестре, нотариальные расходы;

- проценты по кредиту, полученному собственником в целях приобретения объекта для последующей сдачи в аренду (в связи с актуально рекордно низкими процентными ставками в размере уже от 1-1,5% финансирование заемными средствами может послужить эффективным инструментом).

Также стоит обращать внимание на налоговые последствия наличия недвижимости в Германии при сделках с ними, даже если эти сделки заключаются в России на основании российских договоров. Например, налог на покупку недвижимого имущества, ставка которого устанавливается федеральными землями (3,5 – 6,5%), рассчитывается исходя из цены объекта и оплачивается покупателем. Данный налог возникает также при приобретении долей участия в немецкой ООО, которая является собственником объекта недвижимости, при условии, что «в одних руках» объединяются минимум 95% долей этой ООО. Несведущие инвесторы рискуют дважды заплатить один и тот же налог. Так, случайно избежал дополнительной уплаты этого налога один из наших клиентов - инвестор из Москвы, который обратился к нам еще не успев закончить сделку в Москве по приобретению его российской компанией доли от его партнёра и участника немецкой ООО и смог вовремя изменить структуру сделки.