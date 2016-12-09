Какие хитрости скрываются в новом законе о регистрации недвижимости – юрист

C 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Он вносит принципиальные изменения в сфере регистрации прав и кадастрового учета.

Основные изменение таковы: создается Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объединяющий ныне действующие Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственный реестр недвижимости (ГКН).

Что нового

Выписка из ЕГРН с 1 января будет главным документом, подтверждающим право собственности гражданина на недвижимость. Также с января документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости можно сдавать в любом подразделении Росреестра или МФЦ, независимо от того, где расположен объект недвижимости. Сокращаются сроки: при подаче заявления в Росреестр кадастровый учет и регистрация прав будут выполнены одновременно в течение 10 дней. В случае необходимости получения одной из услуг, на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней. Собственники машиномест смогут регистрировать свои права на них в обычном для остальных объектов недвижимости в порядке. У объектов недвижимости появляется история – в реестре будут сохраняться все операции по нему, данные можно получить в одной выписке. Введена новая услуга – доставка документов курьером.

Как и со всяким новым законом, следует ожидать небольшую неразбериху в начале его применения, но в целом, благодаря нововведениям процедура регистрации недвижимости и постановки ее на кадастровый учет должна стать проще и удобнее. Объединение двух баз данных в один реестр вызывает легкое волнение, поскольку сведения по объектам не всегда совпадают. Расхождения могут касаться кадастрового номера, площади, адреса объекта и т. д. Также вызывает опасение вопрос, связанный с ведением ЕГРН в электронном виде. Мошенники есть и будут. Полный переход на электронное ведение реестра способен привлечь хакеров и создать новые угрозы для владельцев недвижимости. Ведь любые новшества открывают не только новые возможности для добропорядочных людей, но и приносят новые угрозы, которые могут быть использованы для кражи и фальсификации данных.

Основные проблемы и хитрости

Но главная проблема в другом: наш реестр продолжает сохранять условие о том, что зарегистрированное право может быть оспорено. И получается, что оно может быть оспорено всегда, нет ситуации, когда зарегистрированное право – это действительно объективно существующее неоспоримое право. То есть полагаться на него в гражданском обороте все равно нужно «с оглядкой» на оспоримость. В Англии, например, каждый может внести запись в реестр в отношении недвижимости. Если по истечении 12 лет его никто не оспорил, то право становится «вечным», «неоспоримым». Это и создает стабильность гражданского оборота. Нужно прекратить практику истребования у добросовестного владельца (приобретателя) во всех случаях, а пострадавшей стороне только выплачивать возмещение.

В законе не полностью решен вопрос об ответственности в том случае, если кто-то добросовестно полагался на записи реестра. Например, если сделка по продаже квартиры или дома должна быть аннулирована, а для добросовестного приобретателя данное жилье является единственным, то ему положена однократная компенсация за счет казны РФ, но не более одного миллиона. Пострадавшей стороне придется сначала долго помытарится по судам, выискивая надлежащего компенсатора. Потому что компенсация может быть выплачена только при условии вступления в законную силу решения суда о невозможности получения возмещения от третьих лиц. Например, в случае смерти должника-гражданина или в связи с внесением записи об исключении должника-организации из ЕГРЮЛ. Что делать дальше добросовестному приобретателю с данной компенсацией? Разве сможет он обеспечить себя новым жильем?

Надо отметить, что в Законе о недвижимости есть мелкие хитрости. Например, сроки регистрационных действий сокращены, а сроки для приостановки увеличены. Процедуры кадастрового учета и государственной регистрации прав могут быть приостановлены на три месяца по решению государственного регистратора, на шесть месяцев – по инициативе заявителя. Среди оснований для приостановки – непредставление документов, запрошенных органом регистрации прав по межведомственным запросам. А основания приостановки потом являются основаниями отказа. Получается, что можно получить отказ на законных основаниях из-за некомпетентности уполномоченного органа. Опять заявитель в проигрыше.

Выписка из ЕГРН с 1 января 2017 г. будет главным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость. Стоит помнить, что сведения ЕГРН являются актуальными только на момент их предоставления из реестра. Это важное уточнение в Законе о недвижимости, поскольку уже в день выдачи документа сведения, содержащиеся в реестре, могут измениться. То есть при совершении сделки обязательно надо запрашивать выписку о правах и обременениях и сопоставлять периоды получения выписки из ЕГРН с датой подписания договора. Если выписка выдана месяц назад, риск при заключении сделки повышается, потому что в течение короткого времени информация о недвижимости может измениться: на недвижимость может быть наложен арест, заключен договор об ипотеке, заявитель может попасть в процедуру оспаривания его права в судебном порядке.