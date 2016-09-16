Как выглядят новые станции московского метро
На салатовой ветке открыты три новых станции
В Москве открыт новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Марьина Роща» до станции «Петровско-Разумовская». На фото: станция «Бутырская»
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Схему линии на «Бутырской» повесить к открытию не успели
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«Бутырская» расположена вдоль Огородного проезда между улицей Руставели и Проектируемым проездом № 766. Это станция глубокого заложения с двумя вестибюлями, сообщает сайт правительства Москвы
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Станция «Фонвизинская» построена на пересечении Огородного проезда и улиц Фонвизина, Добролюбова и Милашенкова
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Станция «Петровско-Разумовская» расположена параллельно действующей одноименной станции серой ветки метро, между Дмитровским шоссе и Савеловским направлением МЖД в точке их пересечения с Октябрьской железной дорогой
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На "Петровско-Разумовской" теперь действует кросс-платформенная пересадка с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии, то есть при пересадке с одной ветки на другую при следовании в одном направлении пассажиру не придется переходить на другую платформу
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У станции два вестибюля с выходами на Дмитровское шоссе — к автовокзалу и к станции Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги
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Протяженность нового северного участка линии составляет 5 км. На фото: станция «Фонвизинская»
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство этого участка началось четверть века назад, однако затем было заморожено из-за сложных геологических условий и возобновилось несколько лет назад
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Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской», включающий три станции, будет введен в эксплуатацию в 2017 г.
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Почти все станции нового участка — преимущественно глубокого заложения. Работы ведутся на глубине 60 м
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