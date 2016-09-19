Как проектировался, строился и дорожал стадион «Крестовский»

Е. Егоров / Ведомости

В 2016 г. цена проекта к началу года выросла до 34,9 млрд руб. Городская топонимическая комиссия присвоила стадиону название «Крестовский». 13 июля комитет по строительству расторг договор с подрядчиком и потребовал возврата аванса в 2,7 млрд руб. Структуры «Трансстроя», с 2014 г. не входящего в «Базэл», оспаривают расторжение контракта и требуют 1,8 млрд руб. за неоплаченные работы. Завершение строительства намечено на декабрь 2016 г. Город оценивает общие затраты бюджета на стройку в 42,5 млрд руб.

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