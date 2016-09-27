Снос ларьков докатился до Петербурга

Евгений Егоров / Ведомости

Власти Петербурга уведомили о демонтаже владельцев лавок и автолавок 23 сентября. Срок, когда они могли самостоятельно вывезти свое имущество, истек 26 сентября. В этот день были демонтированы несколько ларьков, снос продолжился и на следующий день

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