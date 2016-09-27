Снос ларьков докатился до Петербурга
Демонтаж торговых павильонов прошел на Сенной площади
Власти Петербурга уведомили о демонтаже владельцев лавок и автолавок 23 сентября. Срок, когда они могли самостоятельно вывезти свое имущество, истек 26 сентября. В этот день были демонтированы несколько ларьков, снос продолжился и на следующий день
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В середине сентября власти выявили на Сенной площади более 60 незаконно установленных объектов торговли и общепита, в том числе павильонов, автолавок, ларьков, террас, сообщала тогда пресс-служба администрации губернатора
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Продавцы открыли свои киоски и ларьки с утра и торговали до начала сноса. Когда доходила очередь на демонтаж, они начинали выносить вещи и товар из ларьков, передает корреспондент «Ведомостей»
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До последнего арендатор убеждал, что демонтировать киоски не будут и все это только слухи, рассказал «Ведомостям» один из продавцов
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Территория возле выхода из метро «Садовая» огорожена лентой, павильоны разбирают вручную. Тяжелая техника не применяется
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Демонтаж проводят сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ)
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Фонд имущества Петербурга предложил всем арендатором Сенной площади (всего их около 100) возможность прямой аренды коммерческих объектов у города сроком на 10 лет
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Ставка аренды составит от 400 руб. до 1000 руб за 1 кв. м в месяц в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Фрунзенском и Центральном районах. Помещения будут разыграны на торгах
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Пока демонтированы небольшие объекты, позже Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга планирует приступить к ликвидации более крупных объектов, расположенных на площади
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Крупнейший арендатор Сенной площади — ООО «Океан». Компания в 2008 г. с администрацией Петербурга заключила договор аренды на четыре участка общей площадью 15 600 кв. м для использования под торговую зону
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Договор действовал до марта 2011 г., но «Океан» продолжал пользоваться участками и после его истечения. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в начале августа принял решение о выселении «Океана» с участков на Сенной
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Компания подала ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Судебное дело продолжается
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К концу года власти Петербурга планируют создать на Сенной площади рекреационное пространство, которое займет почти 1,53 га
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Сенная площадь – хорошее место с приличным трафиком потребителей, проектов там все больше, в последние годы выросла конкуренция, говорит совладелец и гендиректор сети «Теремок» Виталий Свидовский
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В портфеле заявок на демонтаж находится примерно 1200 объектов в Петербурге, в том числе и на Сенной площади, говорит представитель санкт-петербургского бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности государственного имущества» Владимир Морозов
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На начало сентября в Петербурге освобождено 1055 объектов (в 2015 г. – 1526, в 2014 г. – 810), сообщил Морозов
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Демонтаж ларьков на Сенной площади
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Продавец одного из павильонов
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Демонтаж ларьков на Сенной площади
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Демонтаж ларьков на Сенной площади
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