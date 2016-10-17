Последние приготовления к открытию памятника князю Владимиру
Монумент привезли и установили на Боровицкой площади
В Москве на Боровицкой площади заканчиваются последние приготовления к открытию памятника князю Владимиру
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Изначально планировалось, что 25-метровый монумент весом 300 тонн и стоимостью 94 млн руб. появится на Воробьевых горах в честь 1000-летия со дня смерти князя. После протеста местных жителей и ряда экспертов было решено установить памятник в буферной зоне Московского Кремля на Боровицкой площади
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Согласно обновленному проекту, высота скульптуры составит 16 метров, а постамента - около 2 м. Автор монумента - скульптор Салават Щербаков (на фото)
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Открытие памятника намечено на День народного единства, 4 ноября
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Проектирование монумента оплатит федеральное министерство культуры, а изготовление и установку - Российское военно-историческое общество
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Благоустройство прилегающей территории профинансировано из бюджета Москвы
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В ноябре 2015 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре), министр культуры Владимир Мединский (справа) и мэр Москвы Сергей Собянин заложили первый камень на месте установки памятника
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После установки памятника его закрыли лесами и баннерами с изображением будущего вида площади
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