Последние приготовления к открытию памятника князю Владимиру

А. Гордеев / Ведомости

Изначально планировалось, что 25-метровый монумент весом 300 тонн и стоимостью 94 млн руб. появится на Воробьевых горах в честь 1000-летия со дня смерти князя. После протеста местных жителей и ряда экспертов было решено установить памятник в буферной зоне Московского Кремля на Боровицкой площади

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