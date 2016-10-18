Век Транссиба: как строили самую протяженную железнодорожную магистраль в мире

Фотохроника ТАСС

12 февраля 1891 г. кабинет министров Российской империи постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 г. к сооружению железной дороги от Миасса до Челябинска, а также начать изыскательские работы на других участках Транссибирской магистрали, соединившей Владивосток с Московой. На фото: вагон-церковь, построенный в 1891–1896 гг. во имя великой княжны Ольги Николаевны (одной из дочерей Николая I) и использовавшийся для богослужений во время строительства Транссиба

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