Век Транссиба: как строили самую протяженную железнодорожную магистраль в мире
Строительство завершилось 100 лет назад после запуска Хабаровского моста через Амур
12 февраля 1891 г. кабинет министров Российской империи постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 г. к сооружению железной дороги от Миасса до Челябинска, а также начать изыскательские работы на других участках Транссибирской магистрали, соединившей Владивосток с Московой. На фото: вагон-церковь, построенный в 1891–1896 гг. во имя великой княжны Ольги Николаевны (одной из дочерей Николая I) и использовавшийся для богослужений во время строительства Транссиба
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Транссиб разделили на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. На фото: строительство Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск. 1900 г.
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В дальнейшем более пересеченная и отдаленная местность снизила темпы стройки. Путь от станции Обь, расположенной в 17 км от Новосибирска (на фото, 1903 г.), до Иркутска длиной 1818 км был завершен в 1899 г.
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Мосты через великие сибирские реки – Иртыш, Обь (на фото участок у Новониколаевска, сейчас в Новосибирске, 3332 км, 1897 г.) и Енисей – принесли славу выдающимся российским инженерам Лавру Проскурякову, Николаю Белелюбскому и Оресту Вяземскому
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Первый железнодорожный мост через Енисей архитектора Вяземского стал единственным инженерным сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Вид с левого берега южней железнодорожной линии в Красноярске (4100 км, 1908 г.)
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При возведении мостов через Обь и Енисей (на фото, 1899 г.) инженеры Лавр Проскуряков и Николай Белелюбский разработали новые конструкции пролетов, позволявшие уменьшить их вес на 10–15% без ущерба для прочности
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Шестипролетный мост через Иртыш недалеко от Омска (2708 км, 1897 г.) по проекту инженера-строителя Николая Белелюбского
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В 1900 г. было закончено строительство участка от Иркутска до Сретенска с паромной переправой через Байкал. Особенно сложным оказалось строительство Кругобайкальской железной дороги, где на 260 км пришлось около 40 тоннелей и 200 мостов. Ее завершили уже в 1905 г., во время Русско-японской войны. Фото из альбома «Великий путь», 1899 г.
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В 1896 г., когда закончилось строительство всей Уссурийской дороги, были выполнены значительные работы на Забайкальской линии, Петербург подписал договор с Китаем о проведении части Сибирской магистрали через Манчжурию. Возведение Китайско-Восточной железной дороги позволило открыть сквозное движение поездов из Европы во Владивосток. На фото Китайский разъезд (сейчас станция Тарская в Забайкальском крае, 6307 км, 1903 г.), от нее поезда отходили к станции Манчжурия, расположенной в Китае
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В 1907 г. решили вернуться к строительству Амурской железной дороги исключительно по российской территории. В 1908 г. развернулось сооружение последнего звена Транссиба, от Куэнги до Хабаровска длиной около 2000 км. Прокладка пути на восточном участке Амурской дороги была завершена в 1915 г. 12 августа 1913 г. началось возведение Амурского моста у Хабаровска (на фото опора номер 1 у правого берега Амура, Хабаровский край, ТРС (8514 км), 1913 г.
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На возведении моста круглосуточно работали 5000 человек. Металлические фермы весом свыше 1000 т были изготовлены в Варшаве на заводе «К. Рудзкий и Ко». В разобранном виде их доставляли в Одессу, а затем через Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны – во Владивосток. На фото: сооружение русловых опор Амурского моста, на заднем плане – поселок строителей, расположенный на острове посреди Амура (1913 г.)
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18 октября 1916 г. благодаря запуску Амурского моста Москва соединилась с Владивостоком надежной железнодорожной магистралью, полностью проходящей по русской земле. На фото первый поезд движется по Амурскому мосту, украшенному государственными флагами Российской империи. Главный пролет Амурского моста разработал Лавр Проскуряков, Григорий Передерия сконструировал подъездную эстакаду
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Мост через Амур у Хабаровска разобрали лишь в 1999 г. (на фото: демонтаж моста). На его месте возвели новый двухъярусный мост, дополненный автомобильным полотном. Сейчас одна из демонтированных ферм «царского» моста находится в Музее истории Амурского моста
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Станция Транссибирской железной дороги Половина в Иркутской области. Мнение о происхождении названия станции из-за расположения на полпути между Москвой и Владивостоком не совсем обоснованно: от Москвы до Половины более 5000 км, от Половины до Владивостока – около 4100 км. Фото: 1970-е гг.
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Участок железной дороги Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. 1950-е гг.
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Электрификация участка Транссиба в Иркутской области. Полная электрификация магистрали завершена в 2002 г.
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Участок Транссиба в Бурятии. Конец 1980-х гг.
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