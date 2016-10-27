Как выглядит бывший дворец Романовых, на который претендует «Роснефть»

Е. Егоров / Ведомости

Летная часть покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал»

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