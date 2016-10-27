Как выглядит бывший дворец Романовых, на который претендует «Роснефть»
Госкомпания намерена сама занимать комплекс «Ропша» после восстановления
В середине сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду нефтяной компании дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом
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Сейчас «Ропша» находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Предполагается, что в аренду будут переданы земельный участок и строения, говорится в письме президенту Владимиру Путину, с которым ознакомились «Ведомости»
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У музея хватает денег только на охрану и консервацию этого дворцово-паркового ансамбля, оплатить его воссоздание музей и Министерство культуры не смогут. Это «Интерфаксу» сообщила гендиректор «Петергофа» Елена Кальницкая.
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Забор вокруг усадьбы поставили примерно 2,5 года назад, сказал корреспонденту «Ведомостей» один из охранников комплекса. Доступ в парковую часть не ограничен
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В комплекс дворца входит более 20 объектов, в том числе дворец со службами, четыре флигеля, манеж, грот и каскады
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8 января 2015 г. произошло обрушение колонного портика дворца, говорится на сайте Минкультуры. Его заставили лесами и после этого ничего с ним не делали, уточнил охранник комплекса
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Ропшинский дворцово-парковый ансамбль расположен в 49 км к юго-западу от Санкт-Петербурга. Это бывшая резиденция Романовых. По данным Росреестра, площадь парка составляет 389 182 кв. м, кадастровая стоимость – 81 728,22 руб.
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Строительство дворца началось в 1725 г. Затем по поручению императрицы Елизаветы Петровны проект преобразования усадьбы разработал архитектор Бартоломео Растрелли. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Дворец известен тем, что в нем при невыясненных обстоятельствах в 1762 г. скончался Петр III – муж императрицы Екатерины II
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После Октябрьской революции здесь были Всесоюзный рыбный питомник, колхоз имени Ленина, а также животноводческий совхоз «Октябрьский»
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В Великую Отечественную войну дворец был разрушен
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После восстановления, сообщается на сайте Минкультуры, в Ропшинской усадьбе была размещена летная часть. Рядом с дворцом находится восстановленный мемориал летчиков-защитников Ленинграда
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Летная часть покинула дворец в 1977–1978 гг. «При этом были сняты полы, двери и все, что можно было снять, – говорится на сайте Минкультуры. – С этого времени пользователь объектом культурного наследия отсутствовал»
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Сейчас единственная отремонтированная постройка - флигель усадебного комплекса
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С 1980-х гг. здание дворца несколько раз горело, крыша и часть стен обрушились, парк запущен и замусорен, малые пруды превратились в болота, говорится на сайте Минкультуры
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«Архитектурный комплекс находится в тяжелом состоянии, - напомнил он. - Мы видим свою задачу, чтобы привлекать бизнес к восстановлению объектов культуры. Мы в течение года прорабатывали этот вопрос с "Роснефтью" и нашли поддержку», - заявил министр культуры Владимир Мединский
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Министерство культуры изучает возможность передать дворцово-парковый ансамбль «Ропша» в аренду «Роснефти» на 99 лет, передал «Интерфакс»
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Через год дворец уже не будет подлежать восстановлению, рассказывала в апреле 2016 г. гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
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