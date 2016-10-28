Статуя Свободы отмечает 130 лет

Albert Fernique / New York Public Library

Установку пьедестала взяла на себя американская сторона, а сама скульптура была изготовлена во Франции. Женская фигура высотой 34 м была собрана из листов меди. В 1878 г. голова статуи была выставлена на Всемирной выставке в Париже (на фото)

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