Статуя Свободы отмечает 130 лет
Как строили и реставрировали символ Нью-Йорка
Идея установить в США статую Свободы – подарок Франции к столетию подписания американской Декларации независимости – родилась у французского писателя и политика Эдуара де Лабулэ в 1865 г. Автором памятника стал скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Возводить статую начали в 1877 г. в Париже. На фото: мастерская скульптора, 1883 г.
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Установку пьедестала взяла на себя американская сторона, а сама скульптура была изготовлена во Франции. Женская фигура высотой 34 м была собрана из листов меди. В 1878 г. голова статуи была выставлена на Всемирной выставке в Париже (на фото)
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На изготовление скульптуры была затрачена 31 т меди. Ее высота от основания до факела - 46,05 м. На фото: мастерская в Париже, 1883 г.
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Полностью статую собрали в июле 1884 г., тогда же ее показали послу США во Франции
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Сбор средств на установку статуи и пьедестала начался в 1876 г. и проходил в обеих странах. Для этого привлекались пожертвования, проводились лотереи, театральные представления, художественные выставки и аукционы
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Тогда же элементы статуи начали выставлять для показа широкой публике. Например, модель руки с факелом была показана на Всемирной выставке в Филадельфии
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Моделью для изготовления рук и ног стала супруга скульптора
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Лицо статуи повторило лицо матери Бартольди
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Более $100 000 на строительство пьедестала было собрано Джозефом Пулитцером с помощью газеты The World. Возведение пьедестала высотой 47 м завершилось к апрелю 1886 г. Установить статую решили на Либерти-айленд в Нью-Йорке
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Статуя Свободы была доставлена в Нью-Йорк в разобранном виде в июне 1885 г. Ее возводили еще несколько месяцев, а торжественное открытие состоялось 28 октября 1886 г. - спустя 110 лет после объявления в США независимости
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В 1916 г. недалеко от Либерти-айленд прогремело несколько взрывов, вызвавших разрушения некоторых элементов памятника
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После взрывов факел статуи закрыли для посетителей
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На корону статуи Свободы ведут 356 ступеней, фото 1936 г.
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Внутри короны, фото 1970-х гг.
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В 1984 г. началась масштабная реконструкция статуи, которая завершилась через два года
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Факел был изготовлен заново, а сверху покрыт золотом
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Отреставрирована статуя была не только снаружи, но и внутри. На фото: внутренний стальной каркас статуи, спроектированный Гюставом Эйфелем
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Зубцы короны также снимались по отдельности и были отреставрированы. Сейчас статуя Свободы открыта для посетителей. Отдельно продаются билеты на пьедестал и корону. Из соображений безопасности посетители проходят строгий контроль
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