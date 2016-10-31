Демонтаж третьей волны

Андрей Гордеев / Ведомости

Еще один торговый центр, который не будет снесен, - «Вега» общей площадью 28 000 кв. м. Он также принадлежит организации ТИАС, как и прочие объекты, попавшие под снос у метро Петровско-Разумовская

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