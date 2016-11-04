У Кремля торжественно открыли памятник князю Владимиру
Патриарх Кирилл освятил монумент, а президент Владимир Путин призвал сограждан сообща противостоять «современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы»
4 ноября президент России Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом открыли памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве
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«Его эпоха знала немало свершений, но важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси», - сказал Владимир Путин, выступая на церемонии открытия памятника (цитата по «Интерфаксу»). Президент подчеркнул, что князь Владимир навсегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, заложивший основы сильного, единого, централизованного государства, сообщает «Интерфакс»
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Идея создания памятника князю Владимиру появилась по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства Москвы в начале 2015 г.
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На церемонии присутствовали начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский (третий слева), митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий (четвертый справа), глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев (третий справа) и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа)
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Изначально планировалось, что 25-метровый монумент весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. появится на Воробьевых горах в честь 1000-летия со дня смерти князя. После протеста местных жителей и ряда экспертов было решено установить памятник в буферной зоне Московского Кремля на Боровицкой площади
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