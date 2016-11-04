У Кремля торжественно открыли памятник князю Владимиру

Сергей Пятаков / РИА Новости

«Его эпоха знала немало свершений, но важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из них было крещение Руси», - сказал Владимир Путин, выступая на церемонии открытия памятника (цитата по «Интерфаксу»). Президент подчеркнул, что князь Владимир навсегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, заложивший основы сильного, единого, централизованного государства, сообщает «Интерфакс»

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