Строительство империи Trump

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По окончании учебы в бизнес-школе юный Дональд Трамп сразу пошел работать в строительную компанию отца, но всегда мечтал построить собственную империю. Первым проектом Трампа в компании отца стал квартирный комплекс Swifton Village в штате Огайо. Проект стоимостью $6 млн был реализован за год и успешно продан за $12 млн. Но в отличие от отца, делавшего ставку на жилье для среднего класса, Трамп решил заняться люксовой недвижимостью

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