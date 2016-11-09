Строительство империи Trump
Во что инвестировал и как строил бизнес Дональд Трамп
По окончании учебы в бизнес-школе юный Дональд Трамп сразу пошел работать в строительную компанию отца, но всегда мечтал построить собственную империю. Первым проектом Трампа в компании отца стал квартирный комплекс Swifton Village в штате Огайо. Проект стоимостью $6 млн был реализован за год и успешно продан за $12 млн. Но в отличие от отца, делавшего ставку на жилье для среднего класса, Трамп решил заняться люксовой недвижимостью
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В 1974 г. Трамп (слева) выиграл тендер и купил отель Commodore в Нью-Йорке. От властей ему удалось получить налоговые льготы на 40 лет. Через шесть лет проект был реализован – на месте старого отеля появился помпезный Grand Hyatt (на фото эскиз будущего здания)
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Следующий проект – Trump Tower: 58-этажный небоскреб на Пятой авеню. На момент завершения строительства в 1983 г. это было самое высокое здание в Нью-Йорке, с самой роскошной отделкой. Дорогие офисы и апартаменты были моментально распроданы, небоскреб стал символом роскоши, а имя Trump – именно с этого момента – брендом
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Затем Трамп решил создать развлекательную империю в Атлантик-Сити. Совместно с компанией Holiday Inns Corporation был приобретен участок под строительство развлекательного комплекса, включающего казино и проч. Позднее Трамп выкупил у партнеров этот комплекс за $250 млн и переименовал его – из Harra в Trump Plaza Hotel & Casino. В собственности Трампа самый дорогой отель-казино – Trump Taj Mahal (куплен в 1990 г.)
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В начале 90-х гг. в его империю также входили авиакомпания Trump Shuttle Airline (на фото), футбольная команда New Jersey Generals, комплекс жилой недвижимости на Манхэттене Trump Parc, речное казино в Индиане, развлекательный комплекс в Атлантик-Сити (гостиница, казино и проч.) Trump Castle и несколько дорогих частных домов
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Стоимость активов Трампа в 90-е гг. оценивалась в $1 млрд. Но долги были значительно выше – около $9,8 млрд. Начавшийся кризис на рынке недвижимости едва не привел Трампа к банкротству, но он нашел выход: заложил в обеспечение кредита, который спас его от разорения, свой главный актив – небоскреб Trump Tower
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В 1993 г. ему удалось сбалансировать бизнес, доходы от казино и объектов недвижимости открывали возможности для новых инвестиций. В 1997 г. Трамп погасил все долги и занялся новыми проектами. На фото с бывшей женой Иваной Трамп
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В 2001 г. компания Трампа совместно с корейской Daewoo завершила строительство на Манхэттене 72-этажного здания Trump World Tower высотой 262 м напротив 59-этажного здания ООН, которое стало выглядеть очень скромно на его фоне
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В 2000-х Трамп приобрел широкую публичную известность, участвуя в различных проектах на телевидении. В 2002 г. он запустил собственное ток-шоу «Ученик», участники которого соревновались за право работать в его компании. Оно выходило в прайм-тайм и быстро приобрело популярность
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Трамп также приобрел права на конкурсы красоты «Мисс Вселенная» и «Мисс Америка». В 2013 г. он успел привезти шоу «Мисс Вселенная» в Россию, а спустя два года продал права на него продюсерскому агентству WME/IMG. На фото: с «Мисс Вселенная - 2002» Оксаной Федоровой
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Трамп четыре раза прибегал к защите закона о банкротстве: в 1991, 1992, 2004 и 2009 гг., подсчитал телеканал ABCnews. «Я пользовался законами этой страны, чтобы сократить долг», - объяснил Трамп телеканалу и добавил, что в итоге проворачивал фантастические сделки. Они принесли ему успех. В списке миллиардеров Forbes - 2016 Трамп стоит на 324-м месте в мире с состоянием в $4,5 млрд
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Основные активы Трампа сегодня - недвижимость и ТВ. По данным The New York Times, Трамп владеет полностью или частично 30 недвижимыми активами, правда, половина из них обременена долгами. А в сентябре Трамп уже перебрался поближе к Белому дому, открыв в километре от него пятизвездочный отель в бывшем здании почтамта
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