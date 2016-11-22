Букингемскому дворцу нужен ремонт стоимостью полмиллиарда долларов
Британцы считают, что расходы на это должна нести королевская семья
Власти Британии объявили о намерении провести капитальный ремонт в Букингемском дворце. Реставрация будет проводиться постепенно в течение десяти лет и обойдется бюджету в 369 млн фунтов (почти $460 млн). Британские активисты, выступающие за упразднение монархии, раскритиковали планы капитального ремонта дворца за счет налогоплательщиков, поскольку во многих важнейших сферах страны (жилищной, здравоохранения) наступил кризис и действует политика урезания расходов. «А королевская семья хочет, чтобы мы туже затянули пояса ради ремонта в Букингемском дворце. Хотя ее богатство не поддаётся оценкам», - говорится в распространенном активистами тексте петиции против ремонта дворца за бюджетные средства
Возможность проведения капитального ремонта в здании Букингемского дворца обсуждалась несколько лет. В конце 2015 г. столовую королевской резиденции уже пришлось закрыть на шестимесячный ремонт из-за обнаруженных проблем с потолком. На фото: треснувший столб у парадных ворот
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Управляющий делами британской королевской семьи Тони Джонсон-Бёрт убежден, что с помощью вложения государственных средств в Букингемский дворец сейчас можно избежать гораздо более дорогостоящей (реновации) и потенциального катастрофического развала здания в ближайшие годы. По его словам, реновация явится гарантией поддержания дворца в надлежащем состоянии до 2067 года. На фото: потемневший фронтон посередине главного дворцового корпуса, украшенный английским гербом
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Королевский двор подсчитал, что реставрационные работы приведут к ежегодной экономии средств на содержание дворца в £3,4 млн ($4,3 млн). На фото: счетчик давления воды в дворце
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В ходе ремонтных работ планируется заменить электропроводку, водопроводные трубы и бойлеры. Как пояснили британские власти, все это так давно не обновлялось, что есть риск пожара или прорыва труб в здании
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Кабели из старого каучука в Букингемском дворце также представляют значительную пожарную опасность и нуждаются в срочной замене
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Трубы отопления и кабели во дворце, которые будут заменены
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Всего во дворце 775 комнат, пишет AP. Многие из работ по обновлению будут проведены впервые за 60 лет
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Работы по ремонту Букингемского дворца начнутся в апреле 2017 г. Власти отмечают, что на время реновации королеве Елизавете II не придется переезжать из своей резиденции. Дворец будет открыт и для туристов, сообщило AP
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