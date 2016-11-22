Букингемскому дворцу нужен ремонт стоимостью полмиллиарда долларов

Британцы считают, что расходы на это должна нести королевская семья

Власти Британии объявили о намерении провести капитальный ремонт в Букингемском дворце. Реставрация будет проводиться постепенно в течение десяти лет и обойдется бюджету в 369 млн фунтов (почти $460 млн). Британские активисты, выступающие за упразднение монархии, раскритиковали планы капитального ремонта дворца за счет налогоплательщиков, поскольку во многих важнейших сферах страны (жилищной, здравоохранения) наступил кризис и действует политика урезания расходов. «А королевская семья хочет, чтобы мы туже затянули пояса ради ремонта в Букингемском дворце. Хотя ее богатство не поддаётся оценкам», - говорится в распространенном активистами тексте петиции против ремонта дворца за бюджетные средства