Сколько тратят владельцы бизнес-центров в Москве на новогодние украшения
Новогодние ёлки и дизайн обходится девелоперам в миллионы рублей
Новогоднее оформление бизнес-центров – это не просто имидж, это еще и важная составляющая девелоперского бизнеса, признаются собственники столичных бизнес-центров. Помимо современных инженерных систем, «умных» лифтов и сертификатов BREEAM, украшение к Новому году - это возможность повысить лояльность арендаторов, говорит директор по аренде управления недвижимости компании Millhouse Елена Малиновская. В кризис это стало особенно актуально, когда у компаний появляется больше выбора по привлекательным ставкам аренды. Поэтому собственники крупнейших офисных центров Москвы не пренебрегают праздничным декором и готовы тратить на это средства. «Как правило, бюджет на оформление бизнес-центра не превышает 10 млн руб. в год, при этом владельцы могут проводить тендеры или работать по контрактной схеме с определенным оформителем. Самый удобный вариант – заключать договор на два-три года, в течение которых объекту постепенно предоставляется комплексное новогоднее оформление и иллюминация», - говорит Лидия Симонова, event-декоратор и основатель компании Lid’s eventhouse, отвечающей за декор крупнейших торговых и бизнес-центров Москвы
«Собственник сам принимает решение относительно того, использовать одни и те же украшения или каждый год удивлять партнеров новыми концепциями. В первом случае затраты будут минимальны. Во втором - все зависит от размеров площадки и работы дизайнера. В целом объем вложений в новогодние украшения начинается от 100 000 руб. и может достигать нескольких миллионов рублей», - говорит Елена Малиновская из Millhouse. На фото: ёлка у БЦ «Белые Сады»
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Колоссальное пространство и двенадцатиметровые потолки аркады «Белых Садов» диктуют свои правила построения композиции. В центре - история новогоднего карнавала снежной королевы. Маски, эльфы, огромные полумесяцы, замерзшие фонари и сотни мерцающих звездочек. "Мы ежегодно оптимизируем затраты на украшения. В портфеле нашей компании четыре бизнес-центра, у каждого уже накопилось определенное количество элементов декора", - говорит Малиновская
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В этом году в БЦ Comcity решили отказаться от дорогостроящей концепции и поставили просто четыре нарядных ёлки и оформили торговую галерею. Основная ёлка высотой 8 м - у ресепшн (на фото). Она дополняется другими деревьями, которые располагаются ещё в трёх зонах торговой галереи, рассказывает Николай Обайдин, директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia (собственник БЦ «Белые сады»). «Все они в одной тематике и цветовой гамме. Мы верим в золотой год и в этом году преобладают «золотые» оттенки. Елки дополняются самшитами с иллюминациями и золотыми лентами»
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Финальным штрихом оформления торговой галереи БЦ Comcity стали «золотые» часы высотой более трех метров, на которых застыло время на 23:50. «В этом году обойтись меньшим бюджетом, чем в прошлом», - говорит Николай Обайдин. «Мы наблюдаем тенденцию оптимизации расходов на оформление объектов и снижение объемов и масштаба новогоднего оформления коммерческой недвижимости в целом», - дополняет Лидия Смирнова, ее компания Lid’s eventhouse занималась оформлением бизнес-центра
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«Решение холла «Балчуг Плаза» (на фото), напоминающее гостевую аристократического особняка, родило идею домашнего Рождества: у камина, в уютном кресле под пледом, в обнимку с плюшевыми мишками и старыми бабушкиными игрушками на елке», - говорит Иванова Ольга, управляющий партнер компании, отвечающей за дизайн центра - Marmalade Group
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«Сегодня в нашей стране новогодний декор воспринимается, прежде всего, с точки зрения цифры в бюджете, то есть «пионерское» стремление быть лучше всех поменялось на подход, когда цена стала определяющим фактором в выборе и более творческие, яркие и креативные проекты, к сожалению, стали проигрывать», - говорит event- декоратор Лидия Смирнова. «Как нам кажется, красиво – это не значит дорого и «вау-эффект» в первую очередь достигается за счет творческого подхода дизайнера», - говорит Елена Малиновская. На фото: ёлка у БЦ Four winds
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В БЦ Four winds с помощью декора дизайнерам необходимо было скрыть некоторые недостатки и создать яркий символ Рождества, рассказала Иванова Ольга из Marmalade Group (дизайнер). Основной задачей работы стало построение композиции, состоящей из кружевных надписей и новогодних атрибутов, вокруг большой елки, предоставленной администрацией центра. В итоге центр встречает Новый год в розовых тонах, с цветущими елками и экзотическими павлинами
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В этом году основой темой для новогоднего декора центра «Новоспасский» стала русская матрёшка, расписанная в различных народных техниках: гжель, хохлома, жостово, а сама концепция получила название «A'la Russe», рассказывает Ольга Нерушева. По ее словам, затраты на новогоднее оформление варьируются год от года. Стоимость зависти от концепции и масштабов декорирования. PSN Group всегда использует эксклюзивный дизайн и спецзаказ
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«Для декора ёлки комплекса Новоспасский (на фото холл) мы использовали различные народные предметы быта и атрибуты русской зимы: сани, расписные платки, валенки ну и, конечно же, новогодняя гирлянда»,- говорит Ольга Нерушева, директор по развитию бизнеса PSN Group (владелец центра). Владельцы БЦ всегда следят за тем, как его «жители» реагируют на оформление по фотографиям, отзывам и постам в соцсетях
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