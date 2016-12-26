Сколько тратят владельцы бизнес-центров в Москве на новогодние украшения

Новогодние ёлки и дизайн обходится девелоперам в миллионы рублей

Новогоднее оформление бизнес-центров – это не просто имидж, это еще и важная составляющая девелоперского бизнеса, признаются собственники столичных бизнес-центров. Помимо современных инженерных систем, «умных» лифтов и сертификатов BREEAM, украшение к Новому году - это возможность повысить лояльность арендаторов, говорит директор по аренде управления недвижимости компании Millhouse Елена Малиновская. В кризис это стало особенно актуально, когда у компаний появляется больше выбора по привлекательным ставкам аренды. Поэтому собственники крупнейших офисных центров Москвы не пренебрегают праздничным декором и готовы тратить на это средства. «Как правило, бюджет на оформление бизнес-центра не превышает 10 млн руб. в год, при этом владельцы могут проводить тендеры или работать по контрактной схеме с определенным оформителем. Самый удобный вариант – заключать договор на два-три года, в течение которых объекту постепенно предоставляется комплексное новогоднее оформление и иллюминация», - говорит Лидия Симонова, event-декоратор и основатель компании Lid’s eventhouse, отвечающей за декор крупнейших торговых и бизнес-центров Москвы