Путину устроили экскурсию по Кремлю

Михаил Климентьев / РИА Новости

Осенью 2015 г. был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля - административного здания, не представлявшего исторической ценности. Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 г. Слева министр культуры Владимир Мединский

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