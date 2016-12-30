Путину устроили экскурсию по Кремлю
Президенту показали археологические шурфы на Ивановской площади
Президент Владимир Путин осмотрел новую достопримечательность Московского Кремля - музейные окна, позволяющие заглянуть в археологические шурфы на Ивановской площади, сообщает «Интерфакс». Слева - директор Института археологии РАН Николай Макаров
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Выполненные с применением современных технологий окна, расположенные прямо на брусчатке, дают возможность увидеть места проведения раскопок и элементы древних зданий, стоявших на этом месте несколько веков назад. Сверхпрочное стекло, укрывающее оба шурфа, выдерживает большой вес и позволяет ходить по нему
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Путина сопровождал комендант Кремля Сергей Хлебников
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Осенью 2015 г. был начат демонтаж 14-го корпуса Московского Кремля - административного здания, не представлявшего исторической ценности. Институт археологии провел раскопки по поиску фундаментов Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, которые стояли на этом месте, но были снесены в 1929 г. Слева министр культуры Владимир Мединский
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Ученым удалось обнаружить сохранившиеся части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Алексея Митрополита Чудова монастыря, в частности основание южной стены Алексеевской церкви, часть кладки перехода между монастырем и дворцом, датируемой 1851-1855 гг., остатки белокаменного контрфорса
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