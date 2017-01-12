Главные архитектурные потери Москвы 2016 года

Общественное движение «Архнадзор»

«Более десятка сооружений этого участка железной дороги включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы», - парирует Емельянов. По его словам, в Москве ведутся масштабные реставрационные работы. В 2016 г. отреставрировано около 120 зданий, а за прошедшие шесть лет их более 700, сообщили в Мосгорнаследии (на фото пост управления сигналами и стрелками в Кожухове, снесенный в марте 2016 г.)

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