Главные архитектурные потери Москвы 2016 года
Разрушенные исторические здания, попавшие в «Черную книгу» «Архнадзора»
«Статистика московских архитектурных утрат 2016 г. включает как минимум 24 адреса», - говорится в заявлении «Архнадзора». Первым сносом года организация назвала продолжавшуюся до апреля разборку 14-го корпуса Кремля, отметив, что Кремль и его ближайшие окрестности в прошедшем году фактически превратились из неприкосновенной святыни в «зону развития»
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Самым опасным сносом года «Архнадзор» назвал демонтаж двух корпусов на Варварке, 14. «Под ковш экскаватора пошли здания, сохранившие интерьеры 1898 г.», - говорится в заявлении организации. Статуса памятников архитектуры у зданий не было, указано на сайте правозащитной организации
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Статуса объектов культурного наследия из указанного списка не имели 30 из 32 зданий, уточнил «Ведомостям» руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он также напомнил, что любой гражданин может воспользоваться своим правом и подать соответствующее заявление в департамент, что позволит остановить работы по сносу. На фото: здание на Варварке 14, южный корпус, снимок 1909 г.
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«Только два здания из списка - дом Мануйлова и дом композитора Танеева (на фото) - являются памятниками архитектуры, которые долгие годы находились в аварийном, руинированном техническом состоянии», - уточнил Емельянов. По его словам, здания восстанавливаются по согласованной Мосгорнаследием документации. Противоаварийные и реставрационные работы выполняют профессиональные архитекторы-реставраторы
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Эти дома уничтожены в процессе «работ, направленных на их сохранение», и воссоздаются с санкции Мосгорнаследия из новых материалов, причем в случае дома Мануйлова – с заметными отступлениями от прообраза. В обоих случаях уничтожение памятника повлекло лишь незначительные штрафы, отмечают в «Архнадзоре»
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Самый громкий снос 2016 г., по версии «Архнадзора», – Таганская АТС. Это одна из первых автоматических станций, построенная в стиле конструктивизм в 1929 г. на Покровском бульваре. Архитектор – Василий Мартынович. На месте станции должен появиться апарт-отель
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Утраты конструктивизма этим не ограничиваются, отмечают в правозащитной организации. Практически одновременно с АТС были снесены четыре корпуса рабочего поселка «Погодинская», построенных в 1926-1929 гг. по проекту архитекторов Александра Волкова, Якова Островского и Валентина Бибикова. Освободившаяся площадь пойдет под строительство коммерческого жилья
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Снос модельного цеха ЗИЛа также причисляется к архитектурным утратам. Его демонтаж был начат в феврале 2016 г. вопреки решению комиссии, предписывавшей сохранение корпуса, говорится на сайте "Архнадзора"
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В марте 2016 г. снесена больница на Игральной улице. Всего в 2016 г. снесли девять конструктивистских зданий, уточнили в правозащитной организации
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В ноябре демонтировано здание Мещанского суда и д.15 в Большом Козихинском (на фото)
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Запустив в 2016 г. пассажирское движение по Московской окружной железной дороге, город за год лишился четырех зданий железнодорожной инфраструктуры начала XX в., говорится в сообщении «Архнадзора» (на фото служебная постройка железной дороги, архитектор - Александр Померанцев, 1905-1908 гг.)
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«Более десятка сооружений этого участка железной дороги включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы», - парирует Емельянов. По его словам, в Москве ведутся масштабные реставрационные работы. В 2016 г. отреставрировано около 120 зданий, а за прошедшие шесть лет их более 700, сообщили в Мосгорнаследии (на фото пост управления сигналами и стрелками в Кожухове, снесенный в марте 2016 г.)
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