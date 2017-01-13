У Исаакиевского собора в Петербурге прошла акция протеста
Собравшиеся выступили против передачи собора Русской православной церкви
Акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви прошла в сквере у собора. Формат акции – встреча депутатов заксобрания с избирателями
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Перед собравшимися выступили депутаты Максим Резник («Партия роста»), Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), а также лидер петербургского отделения «Парнаса» и «Открытой России» Андрей Пивоваров
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Некоторые пришли с плакатами, надпись на одном из них: «РПЦ=ОПГ»
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Выступающие вставали на скамейку. Без микрофона их было почти не слышно, написал «Росбалт». Полиция народному сходу не препятствовала. По словам очевидцев, на митинг пришли и НОДовцы с полосатыми черно-оранжевыми флагами
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СМИ разошлись в оценке численности акции против передачи Исаакия РПЦ. На акцию протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ пришли около 200 человек, сообщает «Фонтанка.ру» с Исаакиевской площади. По оценке «Интерфакса», собравшихся было около ста человек. «Росбалт» насчитал примерно 500 протестующих
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Депутат Алексей Ковалев в ходе выступления заявил, что пришли около 1000 человек, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Ковалев с импровизированной трибуны сказал, что ему стыдно за власть и призвал к отставке «того, кто принял это решение». Толпа поддержала аплодисментами. К 19.00 встреча закончилась, но люди остались на площади, продолжили общаться друг с другом и с депутатами
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Исаакиевский собор власти Петербурга решили передать церкви после личной просьбы патриарха, конфликта в ситуации нет, сообщала ранее РПЦ
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РПЦ собирается отменить плату за вход в Исаакиевский собор, который получит от Петербурга в безвзомездное пользование
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Собор передадут церкви на 49 лет, договор о музейных ценностях Исаакиевского собора должен быть подготовлен за 24 месяца, заявили ТАСС в Комитете имущественных отношений (КИО) Петербурга. На подготовку распоряжения о передаче храма РПЦ уйдет еще месяц
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До факта передачи собора церкви все затраты на содержание будет осуществлять музей, который сохранит свой юридический статус
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Как говорил директор музея Николай Буров, в год в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений
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По словам Бурова, музей «категорически не препятствует церкви отправлять обряды, несмотря на то что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 млн посетителей» (цитата по ТАССу)
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В марте 2016 г. Буров говорил ТАСС, что православные паломники, приходящие помолиться, составляют около 1% от общего числа посетителей храма
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За 2015 г. собор посетили около 36 000 верующих, число туристов за это же время составило 3,687 млн человек
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