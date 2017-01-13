У Исаакиевского собора в Петербурге прошла акция протеста

Е. Егоров / Ведомости

Депутат Алексей Ковалев в ходе выступления заявил, что пришли около 1000 человек, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Ковалев с импровизированной трибуны сказал, что ему стыдно за власть и призвал к отставке «того, кто принял это решение». Толпа поддержала аплодисментами. К 19.00 встреча закончилась, но люди остались на площади, продолжили общаться друг с другом и с депутатами

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