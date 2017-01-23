На «Херсонес Таврический» претендует церковь

Станислав Красильников / ТАСС

«Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», - сказала директор музея НТС. Также ей непонятно, куда переезжать музею, потому что для всех служб учреждения нужно специализированное здание

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