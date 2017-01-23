На «Херсонес Таврический» претендует церковь
Крымская епархия просит передать ей 24 объекта музея-заповедника
Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», заявил 23 января благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, некоторое время занимавший должность директора этого музея
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В Министерстве культуры вопрос о целесообразности передачи этого заповедника церкви назвали дискуссионным
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24 объекта, которые просит церковь, это, по сути, весь музейный комплекс, если их передадут епархии, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной, сказала севастопольскому телеканалу НТС директор музея Светлана Мельникова
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По словам Мельниковой, передача объектов музея церкви «нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшее развитие»
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«Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские», - сказала директор музея НТС. Также ей непонятно, куда переезжать музею, потому что для всех служб учреждения нужно специализированное здание
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Первый замминистра культуры Аристархов сказал «Интерфаксу», что закон обязывает «отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям»
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«Но опять же вопрос, насколько возможно передать сейчас, потому что вопрос подобрать музею замену даже не поднимался», - отметил замминистра и добавил, что нужно обсудить ситуацию с Церковью, музейным сообществом и министерством
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Депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов напомнил, что Церковь и ученые оспаривают эти объекты уже сто лет
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29 июля 2015 г. тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло уволил директора заповедника Андрея Кулагина, которому предложили остаться работать в музее, и назначил вместо него протоиерея Сергея Халюту
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Халюта ушел с поста директора в начале августа 2015 г. «добровольно», после того как 4 августа сотрудники учреждения приняли резолюцию об отказе работать под начальством протоиерея, объясняя свой отказ некомпетентностью руководителя в вопросах музейной деятельности
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