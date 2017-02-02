Как окружающаяя среда повышает стоимость квартиры в Москве
Эксперты КБ «Стрелка» подсчитали, насколько параметры квартиры и дома меняют цену жилья
Центр городской экономики КБ Стрелка провел исследование 71 220 квартир в Москве (2% от общего числа квартир) по 40 параметрам и оценил степень их значимости на конечную стоимость жилья. Оценивалась как площадь квартиры, ее комнат, кухни, санузлов и этаж, так и окружающая среда - расстояние до центра города, автобусных остановок, магазинов и метро. В результате выяснилось, за что, покупая столичную квартиру, стоит платить больше, за что - меньше
Площадь квартиры не всегда подчиняется правилу «оптом дешевле» - часто чем больше квартира, тем больше стоит квадратный метр. Так, наибольший рост цены за «квадрат» наблюдается в диапазоне 100-110 кв.м -14% (см график.). В среднем для маленьких по площади квартир (до 30 кв.м) увеличение площади на 5 кв. м дает рост цены на 7%. В диапазоне 30-60 кв. м обратная тенденция – рост площади на 5 кв.м. дает либо падение цены, либо не дает каких-то значимых изменений
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Большинство квартир дорожают в цене при увеличении площади кухни даже на 2 кв.м. Так, для квартир 40-50 кв. м рост площади кухни на 2 «квадрата» дает прирост цены в 3 раза больший, чем прирост общей площади на 5 кв.м. (1,8% против 0,5 %)
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«Премия» за кухню объясняется формированием дополнительной функции столовой. Исключение составляют квартиры площадью 30-40 кв.м. Эта группа квартир отличается менее удачной планировкой и может иметь вторую комнату. В этом случае площадь комнаты становится важнее, чем площадь кухни. В разрезе округов наибольшую доплату при увеличении кухни на 2 кв. м придется сделать покупателям квартир на Востоке (3%) и на Северо-Западе Москвы (2,4%)
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Увеличение количества санузлов на единицу дает прирост стоимости «квадрата» на 4,5%. В двух-, трех- и четырехкомнатных квартирах такая премия составляет соответственно 1,7%, 5,6%, 4,4%. При этом а «старых» домах премия за наличие второго санузла составляет 8%, а в «новостройках» - 2,5%. В разрезе округов наибольший прирост стоимости «квадрата» за дополнительный санузел наблюдается в ВАО (10%), ЮВАО и САО (по 7,1%)
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Стоимость квартир на последнем этаже (как и на первом) снижается относительно средних этажей
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Географически падение цены за последний этаж имеет свои особенности. Меньше всего ценятся квартиры на последних этажах на в центре и на Западе столицы. Только на Севере Москвы эксперты КБ «Стрелка» не обнаружили» зависимость цены от этажности дома
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Этажность дома влияет на стоимость последнего этажа и почти не меняет стоимость первого. В частности в домах до 20 этажей квартиры на последнем этаже стоят дешевле. Это может быть связано с тем, что дома 6-15 этажей представлены более старым жилым фондом. При повышении этажности после 20 этажей цена за кв.м. последнего этажа идет вверх, поскольку здесь уже существует премия за вид из окна. Среднее падение стоимости «квадрата» на первом этаже жилых домов в Москве составляет 16%, на последнем - на 5,5%
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С увеличением числа лифтов растет стоимость квартир: каждый дополнительный лифт в новостройке увеличивает стоимость кв.м. на 5%, в старом доме – на 3.7%. При этом премия за лифты снижается по мере удаления дома от центра. Так, лифт повышает стоимость дома внутри ТТК на 6,7%, от ТТК до МКАД – на 4,7%, за МКАД – 2,8%
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Квадратный метр в «старых» домах стоит больше, чем в новостройках. Премия зависит от числа комнат - в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах рост составляет соответственно 6%, 13%, 2,3%. Любопытно, что новостройки в центре Москвы стоят дороже - на 23%, в то время как стоимость «квадрата» в старых домах выше ценится за пределами ТТК - на 6%
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Увеличение процента жалоб на атмосферные загрязнения на 1% уменьшает цену квартр в зоне ТТК-МКАД на 0,6% и за МКАД - на 6%. Загрязнения почвы снижают стоимость квартир еще ниже - на 2% от ТТК до МКАД и на 3% - за МКАД
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Наличие торгового центра недалеко от дома влияет на цену квартиры по-разному в зависимости от расположения: в центре Москвы цена падает на 5%, а в зоне ТТК - МКАД увеличивается на 1,9%
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Вопреки ожиданиям, близость станции метро не приносит большой премии к стоимости жилья - во всех случаях рост не превышает 1,5%. Но по мере отдаления от метро дальше, чем на 500 м цена на квартиры начинает падать. По мнению авторов исследования, невысокая премия, а в ряде случаев и отрицательное влияние объектов инфраструктуры на стоимость жилья объясняется низким качеством окружающей среды: большой автомобильный поток и количество припаркованных машин, большие скопления людей
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Наличие автобусной остановки недалеко от дома увеличивает стоимость квартир во всех типах домов, находящихся за МКАД (на 4%) и уменьшает - в границах МКАД. При этом, чем дальше от центра, тем значительнее снижение - внутри ТТК падение составляет 6%, от ТТК до МКАД - 10%
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