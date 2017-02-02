Как окружающаяя среда повышает стоимость квартиры в Москве

Этажность дома влияет на стоимость последнего этажа и почти не меняет стоимость первого. В частности в домах до 20 этажей квартиры на последнем этаже стоят дешевле. Это может быть связано с тем, что дома 6-15 этажей представлены более старым жилым фондом. При повышении этажности после 20 этажей цена за кв.м. последнего этажа идет вверх, поскольку здесь уже существует премия за вид из окна. Среднее падение стоимости «квадрата» на первом этаже жилых домов в Москве составляет 16%, на последнем - на 5,5%

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