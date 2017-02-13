В каком районе Москвы лучше покупать новостройки

С. Бобылев / ТАСС

Наибольший объем предложения представлен в районе Хорошево-Мневники – более 174 500 кв. м. В среднем новостройку здесь можно купить по 242 000 руб. за «квадрат». По словам руководителя «ИРН-консалтинга» Татьяны Калюжновой, за последние пару лет здесь появилось сразу несколько жилых проектов вследствие реведелопмента промзон и улучшения транспортной доступности: открыты три станции МЦК (Шелепиха, Хорошево, Зорге). «В 2019 г. должно появиться сразу три станции метро Третьего пересадочного контура. Ветхого фонда осталось довольно мало. В целом это зеленый, обжитой район, на территории которого находится Серебряный бор и набережная Москва-реки. Здесь более двух десятков школ, развита торговая инфраструктура. Район динамично меняется и становится более современным, комфортным и престижным», - говорит Калюжнова

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