В каком районе Москвы лучше покупать новостройки
10 лучших районов столицы по цене и предложению
Строительство жилья в Москве ведется активными темпами. По данным мэрии, в 2016 г. в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья. В компании «Бест новострой» подсчитали, что за минувший год в продажу поступило около 1 млн кв. м новых квартир и апартаментов. В итоге в Москве в продаже находилось 39 409 новых квартир и апартаментов (2,75 млн кв. м). Несмотря на плотность застройки, новостройки появляются практически в каждом районе. Эксперты компании Est-a-tet выделили 10 самых перспективных районов Москвы от ТТК до МКАД с точки зрения покупки квартиры комфорт-класса и бизнес-класса. При отборе учитывалось местоположение района, его престижность, транспортная доступность, насыщенность предложением
Наибольший объем предложения представлен в районе Хорошево-Мневники – более 174 500 кв. м. В среднем новостройку здесь можно купить по 242 000 руб. за «квадрат». По словам руководителя «ИРН-консалтинга» Татьяны Калюжновой, за последние пару лет здесь появилось сразу несколько жилых проектов вследствие реведелопмента промзон и улучшения транспортной доступности: открыты три станции МЦК (Шелепиха, Хорошево, Зорге). «В 2019 г. должно появиться сразу три станции метро Третьего пересадочного контура. Ветхого фонда осталось довольно мало. В целом это зеленый, обжитой район, на территории которого находится Серебряный бор и набережная Москва-реки. Здесь более двух десятков школ, развита торговая инфраструктура. Район динамично меняется и становится более современным, комфортным и престижным», - говорит Калюжнова
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На втором месте – Даниловский район. В нем представлено 112 000 кв. м. новостроек. «Это один из наиболее активно застраиваемых районов Москвы – благодаря освоению территорий ЗИЛа и Нагатинской поймы. Сейчас здесь реализуется 26 корпусов в девяти проектах-новостройках, - говорит Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-новострой». - Район существенно улучшил свои характеристики в связи с открытием новой станции метро «Технопарк» и станции МЦК «ЗИЛ». Территории, которые граничат с Замоскворечьем, более престижны, однако постепенно современная застройка преобразит и остальные участки». Квартиру здесь можно купить в среднем за 202 000-216 000 руб. за 1 кв. м
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Хорошевский район - третий по объему предложения - 90 300 кв. м. По подсчетам экспертов Est-a-tet, здесь средняя стоимость квартир - 224 700 руб. за 1 кв. м. Район примыкает к ТТК, при этом на его территории находятся две станции метрополитена («Полежаевская» и «Беговая»), а также две станции МЦК (Хорошёво и Зорге). Площадь зеленых насаждений района превышает 500 000 кв. м – в нем находятся парк «Березовая роща», Чапаевский парк, парк «Исторические ландшафты Москвы» на Ходынском поле, два сквера
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В районе Филевский парк, как и в Хорошевском, сосредоточена наибольшая доля жилья комфорт-класса – по 56% от общего объема предложения (89 300 кв. м). «С одной стороны, это уже сложившийся столичный район с массой преимуществ: наличие метро, набережной Москвы-реки, парка и небольшая удаленность от центра, - говорит Ирина Доброхотова. - С другой стороны, район остается перспективным для дальнейшей жилой застройки, так как имеется большой участок промзоны № 40 между ул. Мясищева, Новозаводской и Новофилевским проездом»
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Раменки лидирует по объему элитных новостроек. Общий объем предложения - 83 000 кв. м. Из них 20 700 кв. м (25%) приходится на элитное жилье. Как следствие, здесь самая высокая средняя стоимость «квадрата» - 384 600 руб. В районе планируется активная застройка - власти Москвы одобрили строительство в пойме реки Раменки более 707 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости
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Беговой район немного уступает Раменкам по объему строящегося элитного жилья - на него приходится 22% от общего предложения новостроек в районе (79 900 кв. м). Средняя стоимость квартир - 302 000-305 000 руб. за 1 кв. м. «Беговой район граничит с двумя вокзалами – Белорусским и Савеловским. Достаточно большие участки когда-то были заняты промзонами. Сейчас они активно осваиваются под жилье. Удобное сообщение с центром Москвы, перспектива появления станций метро Третьего пересадочного контура поддерживают статус района как удобного для проживания и востребованного у инвесторов в недвижимость», - говорит Ирина Доброхотова из «Бест-новостроя»
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«Аэропорт» – один из популярных у покупателей жилья старых столичных районов. Нового предложения здесь не много – продажи ведутся в трех корпусах-новостройках. Поэтому любой новый жилой проект здесь будет востребован благодаря небольшой удаленности от центра, наличию станции метро и объектов торговой и развлекательной инфраструктуры», - говорит Ирина Доброхотова. Сейчас здесь продается 60 400 кв. м новостроек. Средняя стоимость - 393 700 руб. за «квадрат»
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Алексеевский – один из самых перспективных и интересных районов для застройки, поскольку расположен рядом с центром. В районе строится 39 100 кв. м жилья по средней цене 239 200 руб. за 1 кв. м. «Здесь хороший жилой фонд, много «сталинок». К тому же здесь накопился большой отложенный спрос на новое современное жилье – последние заметные проекты строились еще в 2009-2010 гг., а новые стройки начались совсем недавно. Здесь развита образовательная инфраструктура: в районе есть не только школы, но и 12 вузов», - говорит Татьяна Калюжнова
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В районе Щукино строится 37 500 жилья стоимостью 300 000-338 000 руб. за 1 кв. м. По словам Татьяны Калюжновой, в районе большой дефицит сравнительно доступного жилья, поскольку долгое время рынок новостроек в Щукино полностью формировал премиальный проект «Алые паруса». «Район комфортный и приятный: рядом парк Покровское-Стрешнево, набережная Москвы-реки. В распоряжении жителей сразу две станции метро ("Щукино" и "Октябрьское поле"), поэтому почти до любой точки района можно дойти пешком от метро. Единственный недостаток – наличие промзоны Берзарино почти в самом центре района, однако эта территория планируется к реконструкции», - говорит Калюжнова
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Покровское-Стрешнево – самый неоднородный район Москвы. «Восточная часть – более престижная и благоустроенная. Здесь расположен парк Покровское-Стрешнево, а в жилом фонде есть даже коттеджная застройка. Западная часть района делится на части железной дорогой и Волоколамским шоссе, что ухудшает доступность инфраструктуры одних микрорайонов для жителей других микрорайонов», - говорит Татьяна Калюжнова. Здесь строится 35 800 кв. м жилья, в том числе и один из крупнейших московских комплексных проектов – ЖК «Тушино-2018». Средня стоимость «квадрата» - 229 000 руб.
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