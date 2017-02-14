Снос самостроя четвертой волны
Принудительно сносят 13 павильонов площадью 2400 кв. м, остальные были демонтированы добровольно
Большинство (76%) объектов самостроя из четвертого списка в Москве владельцы демонтируют в добровольном порядке, говорится в сообщении Госинспекции по недвижимости столицы. На фото: снос торговых павильонов у м. "Белорусская", 13 февраля
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Владельцы 11 объектов подали заявления на демонтаж собственными силами. 30 объектов будут демонтированы при содействии префектур. На фото: павильоны у м. "Белорусская", 13 февраля
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Всего в четвертую волну сноса самостроев попали 54 сооружения
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Для одного объекта на Кронштадтском бульваре у м. "Водный стадион" срок добровольного демонтажа истекал только 26 февраля, так как он очень крупный: его площадь - более 3500 кв. м. Но владельцы демонтировали строение заранее, фото 13 февраля
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Здание находилось в техзоне метрополитена, на инженерных коммуникациях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в охранной зоне сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, сказал представитель пресс-службы госинспекции корреспонденту ТАСС
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В здании находился магазин «Центр обуви». «Владельцы этого объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры и приступили к разбору конструкций», - говорится в заявлении госинспекции
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Сроки на добровольный снос рассчитывались индивидуально для каждой постройки и зависят от ее высоты и площади занимаемого земельного участка. На фото: демонтаж строений у м. «Щукинская», 14 февраля
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Принудительно после 13 февраля планируется снести 13 павильонов площадью 2400 кв. м. На фото: демонтаж строений у м. «Щукинская», 14 февраля
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Кроме строений у м. "Щукинская" принудительно сносят торговые павильоны в Северо-Восточном округе вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова (на фото), возле домов 10а и 10б, строения 1-5
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Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника – 55 500 руб. на каждый квадратный метр недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 000 руб. за метр. На фото: снос строений на улице Егора Абакумова, 14 февраля
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