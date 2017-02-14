Снос самостроя четвертой волны

Евгений Разумный / Ведомости

Для одного объекта на Кронштадтском бульваре у м. "Водный стадион" срок добровольного демонтажа истекал только 26 февраля, так как он очень крупный: его площадь - более 3500 кв. м. Но владельцы демонтировали строение заранее, фото 13 февраля

4/10