Как реставрируют здание Биржи в Петербурге

Евгений Егоров / Ведомости

«Проект сложный, здание исключительно важно. Никаких ошибок сделать нельзя. Поэтому все перепроверять соответствующим образом… Мы не будем никуда торопиться, это не стадион. К сроку сдавать не надо. Да и срок у нас нормальный. К году 2020-2021-му мы там разместим музей», – заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (цитата по сайту телеканала "Санкт-Петербург")

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