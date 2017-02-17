Как реставрируют здание Биржи в Петербурге
Строительные работы в будущем музее Эрмитажа завершатся в 2019 году
В 2014 г. здание Биржи, расположенное на стрелке Васильевского острова в Петербурге, было передано Эрмитажу. В нем разместятся Музей геральдики и Зал церемоний
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Первый этап реконструкции и реставрации завершат к середине 2017 г., сообщил заместитель гендиректора Государственного Эрмитажа по строительству Михаил Новиков
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Здание Биржи построено по проекту архитектора Тома де Томона в начале XIX в. На начальном этапе реставрационных работ в первую очередь будут укреплены фундаменты
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На момент передачи Биржи Эрмитажу отмечался значительный износ системы инженерно-технического обеспечения здания, при этом интерьеры, в том числе рельефные своды, сохранились довольно хорошо
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В начале 2000-х гг. Биржу уже реставрировали. К празднованию 300-летия Петербурга у здания обновили фасады и кровлю. Стоимость работ составила 600 млн руб., писала «Фонтанка.ру»
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Новый конкурс на проведение реставрационных работ выиграла компания «Ренессанс-реставрация»
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Восстановлением интерьеров строители займутся в 2018 г.
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В этом году в плане – реставрация фасадов, укрепление кровли, работы по обустройству газовой котельной
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Здание Биржи до сих пор отапливается угольной котельной, размещенной в подвале
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Печку реставраторы сохранят и перенесут ее в музей
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Рабочие делают лунки для замера грунта в подвале
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Ориентировочная стоимость всего проекта реставрации Биржи составляет 1,6 млрд руб., предает слова замгендиректора Эрмитажа «Интерфакс»
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«Проект сложный, здание исключительно важно. Никаких ошибок сделать нельзя. Поэтому все перепроверять соответствующим образом… Мы не будем никуда торопиться, это не стадион. К сроку сдавать не надо. Да и срок у нас нормальный. К году 2020-2021-му мы там разместим музей», – заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (цитата по сайту телеканала "Санкт-Петербург")
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