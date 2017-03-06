10 самых популярных стран для покупки дорогой недвижимости
Что выбирали для зарубежных инвестиций россияне в 2016 году: дома или офисы
Почти две трети запросов российских покупателей элитной недвижимости приходится на три страны – Великобританию, Германию и Монако, такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании Knight Frank по итогам 2016 г. При этом интерес российских инвесторов к коммерческой недвижимости, которая будет приносить доход, растет второй год подряд, рассказала «Ведомостям» Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia. Сейчас доля запросов на такие объекты равна 45%
Чаще всего российские покупатели ищут дорогую недвижимость в Великобритании, в частности в Лондоне. На британскую столицу приходится 24% запросов клиентов из России в Knight Frank. При этом более половины инвесторов ищут элитное жилье, коммерческую недвижимость – 40%. Как правило, это дома или блоки апартаментов под реконструкцию, объекты стрит-ритейла на центральных торговых улицах. Россияне ищут возможность инвестировать в новые девелоперские проекты, а также рассматривают покупку квартир с дисконтом до 20%, уточняют аналитики
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Германия на втором месте по популярности – на нее приходится 21% запросов. В основном инвесторы ищут здесь коммерческую недвижимость (примерно 80% запросов), и год от года этот спрос растет. Половина запросов приходится на торговую недвижимость как в крупных городах (Берлин, Мюнхен, Гамбург), так и в городах поменьше (Лейпциг, Кемниц и др.). Еще 25% интересуются вложениями в офисы и 10% – в девелоперские проекты
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Недвижимость Княжества Монако на третьем месте по популярности среди россиян – на нее приходится 13% запросов. При этом более более 90% покупателей подыскивают элитное жилье
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На четвертом месте по популярности у Россиян Франция (12% запросов), при этом 85% инвесторов ищут курортную недвижимость и городское элитное жилье. Коммерческая недвижимость интересует 15% покупателей. Они спрашивают офисные площади и помещения стрит-ритейла в крупных городах, прежде всего в Париже
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Замыкает топ-5 самых популярных направлений Швейцария, на нее приходится 8% запросов россиян. В эту страну традиционно любят переезжать обеспеченные российские пенсионеры, уточняют в Knight Frank. Поэтому основной спрос – около 85% – приходится на дома и шале в Альпах. Среди объектов коммерческой недвижимости прежде всего россияне рассматривают медицинские центры, дорогие дома престарелых, офисные помещения в Цюрихе, Женеве или в Давосе
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На остальные страны приходится лишь 22% запросов россиян. В США около 70% ищут жилую недвижимость. Остальные покупатели спрашивают офисную и торговую недвижимость в крупных городах, а также объекты стрит-ритейла
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Примерно 90% россиян в Италии ищут курортную недвижимость: виллы или апартаменты. Среди объектов коммерческой недвижимости спрос есть на отели, гостиничные апартаменты под сдачу в аренду, подсчитали эксперты Knight Frank
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75% запросов на Кипре – курортное жилье. Еще 15% – объекты доходной недвижимости: офисы, торговая недвижимость, отели, гостиничные апартаменты под сдачу в аренду
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В Испании покупатели из России ищут курортное жилье – на него приходится примерно 60% запросов. Большая часть инвесторов в коммерческую недвижимость рассматривает покупку офисов, четверть – помещения стрит-ритейла, 15% – торговую недвижимость, еще 5% – отели, блоки апартаментов под сдачу
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Замыкает десятку самых популярных у россиян стран Черногория. Практически весь спрос здесь – 90% – приходится на элитную курортную недвижимость
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