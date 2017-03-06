10 самых популярных стран для покупки дорогой недвижимости

Что выбирали для зарубежных инвестиций россияне в 2016 году: дома или офисы

Почти две трети запросов российских покупателей элитной недвижимости приходится на три страны – Великобританию, Германию и Монако, такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании Knight Frank по итогам 2016 г. При этом интерес российских инвесторов к коммерческой недвижимости, которая будет приносить доход, растет второй год подряд, рассказала «Ведомостям» Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Russia. Сейчас доля запросов на такие объекты равна 45%