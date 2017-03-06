Пятиэтажки Москвы: прошлое и будущее
Как строили самые массовые дома и сколько их осталось в Москве
Первый микрорайон типовых пятиэтажных домов, позже получивших название «хрущевки», появился в Черемушках в конце 1950-х годов на улице Гримау (на фото). Он был не 5-ти, а четырехэтажным, во дворе был построен фонтан
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«9-й квартал Черемушек», стал прототипом для всего массового жилищного строительства советских времен
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Один из самых популярных типов блочных пятиэтажек 1-510 (на фото дом 10 на улице Литвина Седого). Изначально дома этого типа готовились к строительству как четырехэтажные, но в массовое строительство пошли пять этажей, говорится на сайте Департамента имущества. Там же сообщается, что количество этажей в таких домах можно увеличить до 7-ми, а лифт пристроить
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За последние 18 лет в городе было снесено 6 млн кв.м. пятиэтажек, а на их месте построено 21 млн кв.м. жилья, отчиталась мэрия
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21 февраля президент России Владимир Путин рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину снести ветхие хрущевки в Москве и на их месте построить новые дома
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Больше всего «хрущевок» на начало 2017 г. в Восточном административном округе (1565), на втором месте Юго-Восточный административный округ (930), на третьем – Северный (880), подсчитали «Ведомости»
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Из московских районов на первом месте по числу «хрущевок» Кузьминки (300 пятиэтажек), на втором – Перово (276), на третьем – Хорошево-Мневники (239)
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Во вторую волну сноса пятиэтажек в Москве ценные с архитектурной точки зрения дома сносить не будут, это заявил в эфире «России 24» главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, сначала придется определить, какие именно здания будут демонтироваться, ведь есть и ценные пятиэтажки. К ним Кузнецов отнес дом Бурова - шестиэтажный жилой дом на Ленинградском проспекте, один из первых жилых домов, построенный из крупных бетонных блоков заводского изготовления в 1940 г.
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После объявления о новой программе сноса пятиэтажек число выставленных на продажу квартир в «хрущевках» снизилось, свидетельствуют данные ЦИАН. В базе появляется на четверть меньше новых объявлений об их продаже, при этом продавцы в три с лишним раза чаще чем раньше снимают «хрущевки» с продаже, рассказал ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин
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