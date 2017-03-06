Пятиэтажки Москвы: прошлое и будущее

Максим Стулов / Ведомости

Во вторую волну сноса пятиэтажек в Москве ценные с архитектурной точки зрения дома сносить не будут, это заявил в эфире «России 24» главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, сначала придется определить, какие именно здания будут демонтироваться, ведь есть и ценные пятиэтажки. К ним Кузнецов отнес дом Бурова - шестиэтажный жилой дом на Ленинградском проспекте, один из первых жилых домов, построенный из крупных бетонных блоков заводского изготовления в 1940 г.

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