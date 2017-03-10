95 лет назад открылся обновленный ЦУМ
10 марта 1922 года в Москве заработал главный универмаг постреволюционной России
Первый - еще дореволюционный- универсальный магазин Москвы носил название «Мюр и Мерилиз» по имени основателей - выходцев из Шотландии. Универмаг был открыт на месте нынешнего ЦУМа в 1885 г. на углу Театральной площади. Вспыхнувший в ноябре 1900 г. пожар полностью уничтожил трехэтажное здание, и на его месте решено было построить новое
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Новый семиэтажный универмаг в стиле неоготики спроектировал архитектор Роман Клейн в 1906 г. Это первое здание в Москве, где использовались железобетонные конструкции, такие же применялись при строительстве небоскребов в Нью-Йорке
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При строительстве были применены металлические конструкции и стальной каркас. Проект выполнил инженер Шухов. Стены были тоньше, чем у зданий, построенных по привычной технологии. За счет этого удалось значительно увеличить торговые площади. На фото эскиз фасада на Театральной площади
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Здание площадью 12 270 кв. м было полностью построено за 2,5 года. На это потребовалось 1,5 млн рублей
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Помимо традиционных прилавков в магазине была организована торговля по каталогам. Рисунки товаров вместе с образцами ткани бесплатно рассылались всем желающим. Расходы по доставке заказанных вещей в пределах европейской части России компания брала на себя. Рисунок из каталога за 1912-1913 гг.
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В декабре 1918 г. универмаг был национализирован и под именем "Магазин № 1" вошел в Москоммуну. Универмаг был в короткие сроки разграблен и закрыт, свидетельствовали современники. 10 марта 1922 г. в здании на углу Петровки и Театрального проезда был открыт Мосторг. Основными покупателями стали рабочие, они приобретали товар по выданным им лимитным книжкам
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В 1933 г. универмаг был переименован в ЦУМ - Центральный универсальный магазин
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Через две недели после объявления войны с Германией на верхних этажах ЦУМа расположились казармы. На нижних – продолжалась торговля по карточкам, фото 1941 г.
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В 1944 г. ЦУМ первым из московских магазинов перешел на торговлю без карточек по коммерческим ценам. За ЦУМом были закреплены фабрики, которые выпускали товары только по заказу универмага
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Май 1945 г., улица Петровка рядом с ЦУМом
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Столовая для сотрудников универмага, 1948 г.
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Обувной отдел, 1948 г.
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Промоакция образца 1948 г.: демонстрация товаров-новинок, в их числе тостер, патефон и пылесос
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Отдел «Меха», шубы и шапки часто шили в то время на заказ, 1948 г.
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В 1955 г. ЦУМ перым из советских магазинов открыл покупателям доступ к товарам. Посетители универмага выбирали товар по представленным образцам и оплачивали его в кассе
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1965 г., ЦУМ перешел на хозрасчет. В первый же год прибыль увеличилась, а издержки сократились, говорится на сайте универмага. При этом в магазине продолжалась пересылка товаров почтой. Забрать их можно было в областных центрах некоторых регионов
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В 1974 г. к зданию была достроена 6-этажная пристройка, исторический корпус был также реконструирован
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Очередь в отделе посуды, 1975 г.
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Отдел сувениров, 1978 г.
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Новые коллекции модной одежды часто показывали в демонстрационном зале универмага. Июнь 1978 г.
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Олимпийская символика в витринах универмага, 1980 г.
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Отдел детских игрушек, 1987 г.
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Площадь Свердлова, сейчас это Театральная площадь, 1985 г.
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В конце 1980-х в ЦУМе начинают работать первые кооперативы. На фото торговый зал кооператива «Космос», 1988 г.
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Космическая тематика и сейчас иногда присутствует в оформлении магазина, фото 2016 г.
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Еще один этап большой реконструкции здания ЦУМа пришелся на 1995 г. Проект разработала немецкая компания ReDesign Einrichtung GmbH, до этого компания занималась реконструкцией нескольких европейских универмагов. В результате здание оснастили современными лифтами и эскалаторами. Фото 2001 г.
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Торговые залы после реконструкции стали открытыми пространствами. Модернизация проходила без остановки торговли, фото 2001 г.
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В результате площадь универмага достигла 33 000 кв. м. На фото отдел шляп, 2001 г.
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Реконструкция ЦУМа была завершена в 1997 г. и обошлась в сумму около $22 млн. Фото 2001 г.
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В начале 2000-х в ЦУМе уже принимали кредитные карты, ориентируясь на иностранцев
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В 2007 г. площадь магазина была расширена до 70 000 кв. м за счет еще одной пристройки. Новое многоуровневое здание спроектировали архитекторы Моспроекта Евгений Серов и Татьяна Пенская. Там же был организован подземный паркинг. Затраты составили примерно $32 млн
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В августе 2016 г. компания Mercury стала единственным владельцем ЦУМа на Петровке, она приобрела фирму, которой принадлежит треть площадей в знаменитом универмаге
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Осенью 2016 г. в ожидании роста китайских покупателей в ЦУМе установили указатели на китайском языке. Как ориентированность на туристов из Китая и снижение цен повлияли на финансовые показатели 2016 г., в компании пока не называли
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