95 лет назад открылся обновленный ЦУМ

tsum.ru

В декабре 1918 г. универмаг был национализирован и под именем "Магазин № 1" вошел в Москоммуну. Универмаг был в короткие сроки разграблен и закрыт, свидетельствовали современники. 10 марта 1922 г. в здании на углу Петровки и Театрального проезда был открыт Мосторг. Основными покупателями стали рабочие, они приобретали товар по выданным им лимитным книжкам

6/33