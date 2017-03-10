Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

Е. Егоров / Ведомости

Стадион «Санкт-Петербург» (в разные годы он носил рабочие названия «Зенит-арена» и «Крестовский») построен на месте стадиона им. Кирова. Его возведение началось в 1932 г., а закончилось уже после Великой Отечественной войны, в 1950 г. От изначального стадиона сохранились два исторических павильнона по бокам лестницы, ведущей ко входу на новый стадион. На фото: открытая 9 марта 2017 г. мемориальная табличка на стене исторического павильона

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