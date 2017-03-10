Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире
Строительство стадиона «Санкт-Петербург» обошлось в 43 млрд рублей
Стадион «Санкт-Петербург» (в разные годы он носил рабочие названия «Зенит-арена» и «Крестовский») построен на месте стадиона им. Кирова. Его возведение началось в 1932 г., а закончилось уже после Великой Отечественной войны, в 1950 г. От изначального стадиона сохранились два исторических павильнона по бокам лестницы, ведущей ко входу на новый стадион. На фото: открытая 9 марта 2017 г. мемориальная табличка на стене исторического павильона
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Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 г. и обошлось, по данным городской администрации, в 43 млрд руб. Будущая домашняя арена ФК "Зенит" построена на холме на Крестовском острове, ко входу ведет лестница в 102 ступеньки. Первый футбольный матч стадион должен принять в апреле 2017 г.
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Стадион оборудован раздвижной крышей, способной выдержать 26 000 т снега. Крыша должна открываться и закрываться в течение 15 минут
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При закрытой крыше минимальная температура в чаше стадиона +16 С, поэтому сиденья – без подогрева даже в ложах. Подогревом снабжены только скамейки запасных игроков
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На стадионе «Санкт-Петербург» – 88 лож. Часть из них зарезервирована для гостей и спонсоров FIFA, часть продает компания Match Hospitality. 10-местная ложа на матч открытия Кубка конфедераций 17 июня Россия - Новая Зеландия стоит около $8000 (с учетом еды и спиртных напитков)
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Чтобы исключить вибрации, обнаруженные инспекцией FIFA, выкатное поле укрепили домкратами и дополнительными балками. В результате масса поля выросла с 6000 до 7400 т. До окончания матчей чемпионата мира - 2018 поле больше не покинет пределы чаши стадиона
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На площадке, отведенной под хранение незадействованного на играх поля, будет построен временный двухэтажный пресс-центр
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На стадионе оборудованы четыре раздевалки, способных принять до 100 спортсменов. Автобусы с командами гостей и хозяев будут заезжать внутрь стадиона с противоположных сторон. Футболисты будут проходить в раздевалки по подземным переходам - таким образом, контакт болельщиков со спортсменами исключен
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На стадионе смонтированы два электронных табло 30 х 10 м с разрешением 1920*640 пикселей. Мощность акустической системы – 116 дБ, это самый мощный звук на стадионе в России, утверждают ее разработчики
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Вместимость стадиона – 68 500 человек (включая временные трибуны на 8500 человек). Верхний ряд находится на высоте 42,5 м. Общая высота стадиона – 72 м
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Предполагается, что болельщики смогут выйти со стадиона в течение 20-30 минут, а покинуть Крестовский остров – в течение 45 минут. Для этого построен пешеходный Яхтенный мост, связывающий остров с материковой частью города, а в 2018 г. откроется станция метро «Новокрестовская»
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