Танец плитки в Москве
Рабочие по весне выравнивают гранитную плитку, уложенную на Манежной площади еще при Лужкове
Сегодня, 14 марта, несколько СМИ и блогеров сообщили, что тротуарная плитка на Манежной площади «пустилась в пляс» после потепления, сообщает «Интерфакс»
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«Работы по замене гранитного мощения в местах разрушения на Манежной площади не проводились с момента его укладки», - заявили в департаменте капитального ремонта Москвы
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Руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев сообщил, что гранитное плиточное покрытие, уложенное на Манежной площади в 1997 г., когда столица праздновала 850-летний юбилей, прослужило 20 лет
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«В этом году в планах департамента предусмотрены работы по капремонту Манежной площади», - сказал Елисеев «Интерфаксу»
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Работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади
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Елисеев пояснил, что капремонт будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит
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Кроме того, на площади предусмотрены дополнительные работы по водоотведению и ремонту инженерных систем
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В прошлом году из-за сильных ливней Манежную площадь затапливало
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«При выполнении работ будет сохранена единая архитектурная концепция Манежной площади», - сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев
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До приезда рабочих неровное покрытие огорожено не было
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Накануне компания «Уральские камни» в Башкирии, которая поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц, сообщила, что увеличит добычу на треть, производство – на 50% в 2017 г.
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