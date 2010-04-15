Комитет по финрынку предлагает ликвидировать "дочку" АИЖК по страхованию

Комитет по финансовому рынку Госдумы предлагает ликвидировать дочернюю компанию АИЖК по страхованию и обеспечить возврат 1,5 млрд руб. уставного капитала компании в федеральный бюджет. Такое решение было принято сегодня комитетом. Комитет будет рекомендовать Госдуме обратиться с такими предложениями в правительство как единственному акционеру АИЖК.

Как сообщил на заседании комитета его глава депутат Владислав Резник, вызывает вопросы создание страховой "дочки" АИЖК за счет средств государства. По его мнению, создание такой компании является опасным прецедентом, поскольку может спровоцировать создание других государственных компаний. Он также отметил, что соучредителями страховой компании АИЖК являются Ассоциация российских банков (АРБ) и Национальная страховая гильдия.

Включение АРБ в состав учредителей якобы продиктовано соображениями транспарентности. По словам Резника, "это звучит странно с учетом того, что членом совета директоров АИЖК является президент АРБ и фактически он сам голосовал за создание страховой компании". "Здесь явно есть конфликт интересов", - считает Резник. Кроме того, вызывает удивление и выбор второго соучредителя – Национальной страховой гильдии. "Я за многие годы работы в Государственной думе и до этого в страховом бизнесе ничего не слышал о ее деятельности", - сказал Резник.

Резник также подчеркнул, что на сегодняшний день нет страхового поля по данному виду страхования и создание страховой компании с уставным капиталом в 1,5 млрд руб. "воспринимается не как необходимость, а как либо создание запасного аэродрома для кого-то, либо все что угодно". Генеральный директор АИЖК Александр Семеняка, в свою очередь, отметил, что государство двумя траншами в 60 млрд и 20 млрд руб. увеличило уставный капитал АИЖК. Эти средства были размещены в закладные и депозиты, что позволило получить прибыль более 8 млрд руб. Именно за счет этих средств, а не за счет средств господдержки был сформирован уставный капитал страховой компании. Он также отметил, что не понимает, почему государственные компании не могут создавать "дочки". Например, РЖД активно занимается такой деятельностью и само АИЖК создало дочернюю компанию – АИРЖК с целью поддержки заемщиков.

По мнению Семеняки, никакого конфликта интересов среди соучредителей дочерней компании быть не может, поскольку они не являются заинтересованными лицами, так как представляют не бизнес-структуру, а некоммерческие организации. Он также сообщил, что страховая компания АИЖК будет заниматься перестрахованием и созданием стандартов на рынке ипотечного страхования. По его мнению, основная цель институтов развития – это создание тех сегментов, которые не могут развиваться без участия государства. В проекте постановления комитета также отмечается, что идея страхования ответственности заемщика или предпринимательского риска кредитора требует дополнительных экспертных обсуждений с учетом международного опыта, в частности, ипотечного кризиса в США.