Китай сделает Шанхай крупным мировым логистическим центром

Власти Китая одобрили проект создания в Шанхае зоны свободной торговли, благодаря которой город может стать одним из крупнейших мировых логистических центров и составить конкуренцию Гонконгу, сообщает издание Chinadaily.

Как передает издание, центром особой зоны станет порт Яншань (Yangshan Deep Water Port), а площадь проекта составит 28 кв.км. В ней планируется создать транспортную и коммуникационную инфраструктуру мирового уровня, а также безналоговую зону для отечественных и зарубежных предприятий.

Ожидается, что на создание зоны свободной торговли в Шанхае уйдет 10 лет. "Детали зоны свободной торговли пока не разглашались. Мы будем следовать инструкциям центральных и муниципальных властей при создании свободной торговой площадки", - заявил Chinadaily заместитель директора Администрации свободной торговой зоны Шанхая Цзянь Данянь (Jian Danian).

Эксперты считают, что подобный проект имеет большое значение для реструктуризации промышленности Китая, которая, в частности, требует значительной модернизации в логистической сфере, пишет Chinadaily. Как утверждают эксперты, логистическая система в Шанхае дезорганизована, она нуждается в регулировании по единым правилам и стандартам, что поможет удовлетворить спрос со стороны транснациональных компаний.

При этом судоходная отрасль Китая переживает сейчас не самые лучшие времена. В четверг была приостановлена торговля акциями крупнейшей в Китае судоходной компании Rongsheng Heavy Industries Group Holdings на фоне сообщений СМИ о том, что компания за последние месяцы уволила около 8000 рабочих. Как пишет Рейтер, компания пострадала от спада в мировой судоходной отрасли и замедления экономического роста в самом Китае. Кроме того, китайские СМИ сообщают о большом числе банкротств мелких и средних судоходных компаний за последний год.