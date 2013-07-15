АИЖК планирует создать оператора социальных ипотечных программ

Стратегия Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предполагает создание оператора социальных ипотечных программ ("Соципотека"), сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на базе "Соципотеки" планируется сосредоточить всю деятельность социальных ипотечных программ, которые сейчас развивает АИЖК, в том числе программу военной ипотеки. Возможная организационно-правовая форма "Соципотеки" - некоммерческая организация под управлением АИЖК.