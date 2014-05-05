Строительная компания: С начала года спрос на жилую недвижимость в Крыму вырос в пять раз

За январь - апрель 2014 г. покупательский спрос на жилую недвижимость в Крыму вырос в 5 и более раз, несмотря на значительное увеличение стоимости квартир. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом агентству "Крыминформ" сообщил генеральный директор крымской строительной компании "Монолит" Руслан Бурдейный. По его словам, нынешний спрос на жилые квартиры и объекты коммерческо-рекреационного назначения "бьет все рекорды со времен 2005-2007 гг.". За последние "пару месяцев" стоимость "уже повысилась на 50-60%, и наш прогноз - это еще не предел", сказал он.

По словам предпринимателя, это результат активности покупателей из других регионов России: жилье в Крыму все еще значительно дешевле, чем в среднем по России.