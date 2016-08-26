Вторая волна сноса самостроев в Москве пройдет в ночь на 29 августа

Снос всех объектов самостроя из второго списка, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня, состоится в ночь на 29 августа, рассказал в интервью «РИА Новости» руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

"Сейчас проходят все необходимые подготовительные мероприятия для того, чтобы город силами префектур вышел на демонтаж объектов самостроя из второго пула в полночь с 28 на 29 августа", – рассказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, все объекты второго списка планируется демонтировать единовременно.

В декабре 2015 г. правительство Москвы приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В феврале они были демонтированы. Второй список был опубликован 28 июня. В него вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей.

Ранее уже появлялась информация о том, что вторая волна сноса самостроя пройдет именно в ночь на 29 августа. Об этом говорил адвокат собственников помещений, оказавшихся в списке под снос, Артур Айрапетов.

В декабре 2015 г. правительство Москвы утвердило перечень из подлежащих сносу 104 объектов самостроя. Первая волна демонтажа прошла в феврале. В конце июня был опубликован второй список из 107 строений, подлежащих сносу. По словам представителей департамент экономической политики и развития Москвы, сумма компенсации за добровольный демонтаж незаконных построек в столице составит до 55 500 руб. за каждый квадратный метр.