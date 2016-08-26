Закон о долевом строительстве в Москве нарушают 12 застройщиков

Сегодня нормы долевого строительства нарушают 12 застройщиков на 30 объектах строительства, сообщил журналистам председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня 12 застройщиков нарушают нормы долевого строительства. У нас есть 30 проблемных объектов, по которым в официальный реестр внесены 730 пострадавших дольщиков», - сказал Тимофеев. По словам Тимофеева, в июле 2016 г. в Москве было заключено 3800 договоров долевого участия.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что в настоящий момент на 60 000 заключенных договоров долевого участия приходится около 700 обманутых дольщиков, ставших жертвами «чистого мошенничества».