Страхование в долевом строительстве будет работать еще около трех лет

Механизм страхования в долевом строительстве, на смену которому с 1 января 2017 г. должен прийти компенсационный фонд застройщиков, будет действовать еще около трех лет, рассказал журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он уточнил, что в течение этого срока будет вестись работа по существующим договорам, в рамках которых ведется строительство.

"Надеюсь, что за это время страховые компании с рынка не уйдут", — отметил Тимофеев, подчеркнув, что новый механизм компенсационного фонда не увеличит нагрузку на девелоперов, но повысит надежность вложений населения в новостройки.

Он также напомнил, что в настоящее время в Москве из 209 работающих в строительстве компаний проблемными можно считать 12-14 застройщиков. Тимофеев выразил надежду, что все их объекты будут достроены. По его данным, сейчас в Москве строится 454 объекта.

Ранее Путин поручил правительству к 1 декабря создать государственный компенсационный фонд долевого строительства, который должен формироваться за счет средств застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки объектов. Фонд должен заработать с 1 января 2017 г.

Размер отчислений составит 1% от суммы ДДУ, только застройщики будут перечислять эту сумму не в страховые компании, а в фонд. При неисполнении компаниями своих обязательств фонд будет возмещать гражданам понесенные убытки и завершать строительство жилья. Объем фонда может составить 30-35 млрд руб.