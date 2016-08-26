Часть подземного перехода рухнула при сносе самостроя у «Дмитровской» в Москве – источник

Часть подземного перехода обрушилась в пятницу, 26 августа, при сносе самостроя вблизи станции метро «Дмитровская» на севере Москвы, пострадал один человек, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах столицы.

Вместе с тем корреспондент «Ведомостей» передает, что речь идет не об обрушении, а о незначительном повреждении конструкции перехода. Станция метрополитена и подземный переход работают в штатном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил агентству, что возле дома 86а по улице Бутырской близ метро «Дмитровская» в ходе демонтажа самостроя случайному прохожему на голову упал кирпич. По предварительным данным, мужчина получил травмы головы и ноги.

По его словам, пешеходный переход уже расчищен. Метро работает в штатном режиме.