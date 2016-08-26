В Стамбуле открыли третий мост через Босфор

В Стамбуле состоялась торжественная церемония открытия третьего моста через пролив Босфор, пишет «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мост будет служить не только самому Стамбулу, но и всем путешествующим по историческому Шелковому пути, от Дальнего Востока до Европы, связывая цивилизации и людей", - заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым.

На строительство моста было потрачено около $3 млн. Он представляет собой автомагистраль с восемью полосами, также по нему идет двухколейная железная дорога.